"Kapan" filminin afiş çekimleri yapıldı
Başrollerini ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer’in paylaştığı Kapan filminin afiş çekimleri yapıldı.
Yapımcılığını Nehir Yapımın yapımcılığında, senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş’ın yazdığı ünlü yönetmen Kudret Sabancı’nın yönetmenliğini yaptığı konusu aksiyon-dram filmi olan “Kapan” ın afiş çekimleri yapıldı. Filmin afiş çekimlerine filmde Erkan Petekkaya’nın eşini oynayan ünlü oyuncu Neslihan Acar’da katıldı.
Afiş çekimleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ali Gürer ve Neslihan Acar filmle ilgili yöneltilen sorulara “sözleşme şartlarımızda filmle ilgili çok detay vermemek üzere anlaşmamız var” dedi.
Filmde Süleyman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, “Bol sürprizli ve aksiyon ve dram yüklü bir film. Ben bir babayı oynuyorum. Oğlum üniversite okumak için İstanbul’a geliyor. Onun başına gelen kötü olayların intikamını alıyorum” dedi.
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