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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi

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Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi

Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistler için en gözde aktivite olan sıcak hava balon turlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 43 milyon avro gelir sağlandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, butik otelleri ve kayadan oyma tarihi manastırları ile 1985'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'ya gelen turistler, bu güzellikleri sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleme imkanı buluyor.

Göreme beldesinden, her sabah gün doğumuyla yükselen sıcak hava balonları ile düzenlenen turlara, bu yıl ocak ayında 11 bin 210, şubatta 27 bin 135, martta 30 bin 972, nisanda 41 bin 171, mayısta 53 bin 365, haziranda ise 68 bin 256 turist katıldı.

Bu yılın ilk altı aylık diliminde, 11 bin 814 uçuşun gerçekleştirildiği turlarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3, bir önceki yıla göre ise yaklaşık yüzde 48'lik artışla 232 bin 109 kişi bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Bölgedeki çok sayıda firma tarafından düzenlenen ve balonların havada bir saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 170 ile 200 avro arasında değişiyor.
Ekonomiye yıllık katkısı 2016'da 33 milyon, 2017'de 43 milyon, 2018'de ise yaklaşık 70 milyon avro olan balon turlarından bu yılın ilk 6 aylık
diliminde yaklaşık 43 milyon avro gelir elde edildi.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, hava koşullarının uygun olduğu günlerde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının hem manzaraya renk kattığını hem de önemli bir turizm çeşitliliği sağladığını belirtti.

Eren, "Her yıl bölgede çok sayıda turisti ağırlıyoruz. Turistler Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalıyor. Bu güzellikleri gökyüzünden de görmek için sıcak hava balonları ile düzenlenen tura ilgi gösteriyorlar. Balon sektörü artık Kapadokya ile özdeşleşmiş durumda." dedi.
Turistlere acente hizmeti sunan İsmail Sucu da sıcak hava balon turuna olan ilginin arttığını, tura katılmak için bölgeyi tercih eden çok sayıda yabancı turistin, yoğunluk nedeniyle bu imkanı elde edemeden dönmek zorunda kalabildiğini dile getirdi.

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