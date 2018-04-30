Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
30.04.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi

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Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi

İslam alemi tarafından önemli kabul edilen mübarek geceler ve günlerde yüz yıllardır devam eden kandil simidi yapma ve dağıtma geleneği halen sürüyor. Osmanlı Devleti'nden bu yana Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş bu tarif, kolay yapımı nedeniyle de tercih sebebi oluyor. Vatandaşlar özellikle mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tariflerini araştırıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidinin malzemeleri neler? mahlepsiz kandil simidinde hangi malzemeler var?

Berat kandilinin gelmesiyle birlikte birçok vatandaş kandil simidinin nasıl yapıldığını merak edip araştırmaya başladı. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidinin yapılışını ve malzemelerini sorgulayan vatandaşlar pratik şekilde kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Evinizdeki malzemelerle, tıpkı pastane ve fırından alınmış hazır kandil simitleri gibi bu lezzeti kendiniz de yapabilirsiniz. İşte, kolay bir şekilde evde yapılabilecek kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Çeşitli nedenlerden dolayı kandil simidini hazır almayıp evde kendisi yapmak isteyen vatandaşlar Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte, kandil simidi tariflerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen ise, mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi tarifi. İşte, merak edilen mahlepli ve mahlepsiz kandil simidinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ

Malzemeler

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için; • 1 yumurta beyazı • Susam • Çörek otu

Yapılışı

İlk olarak, oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır. Ardından un ve kabartma tozu eklenir ve kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir. Sonrasında ortasını da şişe kapağı ile keserek, ardından yumurta beyazına ve susama bulamanız gerekiyor. Son olarak 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun…

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ

Malzemeler

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

Yapılışı

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

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