Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
İslam alemi tarafından önemli kabul edilen mübarek geceler ve günlerde yüz yıllardır devam eden kandil simidi yapma ve dağıtma geleneği halen sürüyor. Osmanlı Devleti'nden bu yana Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş bu tarif, kolay yapımı nedeniyle de tercih sebebi oluyor. Vatandaşlar özellikle mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tariflerini araştırıyor. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli kandil simidinin malzemeleri neler? mahlepsiz kandil simidinde hangi malzemeler var?
Berat kandilinin gelmesiyle birlikte birçok vatandaş kandil simidinin nasıl yapıldığını merak edip araştırmaya başladı. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidinin yapılışını ve malzemelerini sorgulayan vatandaşlar pratik şekilde kandil simidi nasıl yapılır sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Evinizdeki malzemelerle, tıpkı pastane ve fırından alınmış hazır kandil simitleri gibi bu lezzeti kendiniz de yapabilirsiniz. İşte, kolay bir şekilde evde yapılabilecek kandil simidi tarifi...
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Çeşitli nedenlerden dolayı kandil simidini hazır almayıp evde kendisi yapmak isteyen vatandaşlar Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte, kandil simidi tariflerini araştırmaya başladı. En çok merak edilen ise, mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi tarifi. İşte, merak edilen mahlepli ve mahlepsiz kandil simidinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ
Malzemeler
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için; • 1 yumurta beyazı • Susam • Çörek otu
Yapılışı
İlk olarak, oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır. Ardından un ve kabartma tozu eklenir ve kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir. Sonrasında ortasını da şişe kapağı ile keserek, ardından yumurta beyazına ve susama bulamanız gerekiyor. Son olarak 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun…
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ
Malzemeler
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Yapılışı
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.
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