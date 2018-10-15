Kanada'da Türk filmleri festivali

2 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan festivalin açılış gecesinde, bu yıl Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’nü kazanan, Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği "Kelebekler" filmi gösterilecek.

Festival direktörü Eylem Sönmez, bu filmi açılış filmi olarak seçme nedenlerini şöyle açıkladı: "Kelebekler, çok kısa sürede, çok düşük bütçeyle çekilen bir film. Buna rağmen dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Sundance ödülünü aldı. Uluslararası başarıya sahip olan bu filmi açılış gecesinde Kanadalı izleyicilerle buluşturmaktan onur duyuyoruz."

Panel Sorumlusu Nural Sümbültepe de Simon Fraser Üniversitesi ile festivali ikinci kez ortak düzenlediklerini belirterek "Türk kültürünün Kanada'da daha iyi anlaşılabilmesi için, festival kapsamında uluslararası başarıya sahip ve popüler filmlerin yanısıra, toplumsal söylemi olan, düşündürücü ve Türkiye'nin yaralarına parmak basan filmlerin de sergilenmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz yıllarda da LGBT bireyleri ve Doğu Anadolu sorunuyla ilgili filmler, buradaki salonlarda kapalı gişe oynadı. SFU ile birlikte, titiz bir çalışmadan sonra bu yılki programımızın odağını "Suriyeli Mülteci Sorunu" olarak belirledik ve bu konuyla ilgili 2 muhteşem film seçtik. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı "Misafir" ve Onur Saylak'ın yaptığı, Hakan Günday'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Daha" .

Akrabalarını Suriye'deki savaşta kaybeden küçük Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı "Misafir" filminin gösteriminin sonrasında düzenlenecek olan panelde, Türk ve Kanadalı akademisyenler tarafından, Türkiye'de yaşayan 3 milyon Suriyeli'nin sorunlarına değinilecek" dedi.

Yine babası tarafından insan kaçakçılığı şebekesinin içine dahil edilen ve göçmenleri gözetlemekle görevli olan Gaza'nin hikayesinin anlatıldığı "Daha" filminin gösterimi, filmin yapımcısı Cemre Kutluay'ın sunumuyla gerçekleşecek. Filmin gösteriminden sonra ise Vancouver film sektörünün önemli isimlerinden Melanie Friesen tarafından Onur Saylak'la, skype üzerinden bir soru-cevap söyleşisi gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, Türkiye'de kapalı gişe oynayan senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında gibi popüler kültürü yansıtan filmler de gösterilecek.

Festivalin bu yılki yeniliği ise, genç yönetmenlerin çalışmalarını tanıtabilmek için programa eklenen kısa filmler kuşağı. 300'den fazla filmin başvurusu sonrasında, seçilen 10 film hem bu festivalde, hem de Seattle Türk Filmleri Festivali'nde gösterilecek.