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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
15.10.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Kanada'da Türk filmleri festivali

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Kanada'da Türk filmleri festivali

Türk Kanada Derneği ve Simon Fraser Üniversitesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan, Vancouver Türk Filmleri Festivali 2-4 Kasım 2018 tarihleri arasında, Vancouver'ın en popüler ve tarihi mahallelerinden Gastown'da 340 koltuklu Woodwards sahnesinde gerçekleşecek.

2 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan festivalin açılış gecesinde, bu yıl Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’nü kazanan, Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği "Kelebekler" filmi gösterilecek.

Festival direktörü Eylem Sönmez, bu filmi açılış filmi olarak seçme nedenlerini şöyle açıkladı: "Kelebekler, çok kısa sürede, çok düşük bütçeyle çekilen bir film. Buna rağmen dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Sundance ödülünü aldı. Uluslararası başarıya sahip olan bu filmi açılış gecesinde Kanadalı izleyicilerle buluşturmaktan onur duyuyoruz."

Kanadada Türk filmleri festivali

Panel Sorumlusu Nural Sümbültepe de Simon Fraser Üniversitesi ile festivali ikinci kez ortak düzenlediklerini belirterek "Türk kültürünün Kanada'da daha iyi anlaşılabilmesi için, festival kapsamında uluslararası başarıya sahip ve popüler filmlerin yanısıra, toplumsal söylemi olan, düşündürücü ve Türkiye'nin yaralarına parmak basan filmlerin de sergilenmesi gerekiyordu. Geçtiğimiz yıllarda da LGBT bireyleri ve Doğu Anadolu sorunuyla ilgili filmler, buradaki salonlarda kapalı gişe oynadı. SFU ile birlikte, titiz bir çalışmadan sonra bu yılki programımızın odağını "Suriyeli Mülteci Sorunu" olarak belirledik ve bu konuyla ilgili 2 muhteşem film seçtik. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı "Misafir" ve Onur Saylak'ın yaptığı, Hakan Günday'ın aynı adlı romanından uyarlanan "Daha" .
Akrabalarını Suriye'deki savaşta kaybeden küçük Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı "Misafir" filminin gösteriminin sonrasında düzenlenecek olan panelde, Türk ve Kanadalı akademisyenler tarafından, Türkiye'de yaşayan 3 milyon Suriyeli'nin sorunlarına değinilecek" dedi.

Yine babası tarafından insan kaçakçılığı şebekesinin içine dahil edilen ve göçmenleri gözetlemekle görevli olan Gaza'nin hikayesinin anlatıldığı "Daha" filminin gösterimi, filmin yapımcısı Cemre Kutluay'ın sunumuyla gerçekleşecek. Filmin gösteriminden sonra ise Vancouver film sektörünün önemli isimlerinden Melanie Friesen tarafından Onur Saylak'la, skype üzerinden bir soru-cevap söyleşisi gerçekleştirilecek.

Kanadada Türk filmleri festivali

Festival kapsamında, Türkiye'de kapalı gişe oynayan senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında gibi popüler kültürü yansıtan filmler de gösterilecek.

Festivalin bu yılki yeniliği ise, genç yönetmenlerin çalışmalarını tanıtabilmek için programa eklenen kısa filmler kuşağı. 300'den fazla filmin başvurusu sonrasında, seçilen 10 film hem bu festivalde, hem de Seattle Türk Filmleri Festivali'nde gösterilecek.

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