Kamança üstadı Mark Eliyahu Ankara'da!
Mark Eliyahu, 26 Haziran 2019 Çarşamba akşamı Atlantis Yapım organizasyonuyla ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi’de sahnede olacak
Henüz dört yaşındayken müziğe karşı olan ilgisini keşfeden ve babası ile sahneye çıkmanın hayaliyle genç yaşta müzikle kol kola bir yola çıkan sanatçı; Türk, Arap, Azeri ve İran makamlarının ve bu ülkelerin kültürlerinin müziğini derinden etkilediğine inanıyor.
Ortadoğu ve Balkanların ruhunu, gözyaşını, sevincini vurmalı ve yaylıların uyumunda hissettiğiniz müziğiyle dikkat çeken Mark Eliyahu, ünlü besteci ve kompotizor Piris Eliyahu'nun oğlu. Müzikle nefes alınan bir ortamda büyüyen, müzikolog, besteci ve tar sanatçısı babasından aldığı mirasla yola koyulan Mark Eliyahu, kemanda aradığını bulamayıp Türk, İran ve Azeri müziğine yöneldi. İrlandalı-Yunan Ross Dally ve Bakülü müzisyen Adalat Vazirov'ın öğrencisi oldu.
1999'da İsrail'e yerleşti. Babasıyla birlikte "The Spirit of the East" albümünü yaptı, beraber turladı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü gecesinde çaldı, Kudüs Piyor Festivali’nden Uluslararası Ud Festivali’ne, Krakow Yahudi Festivali'nden İtalya'daki prestijli Fabrica Festivali'ne dünya festivallerinde hayranlıkla izlendi, Paris Pompidou Center'daki konseri şehir efsanesi oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle