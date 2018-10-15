Kahramanım benim!
Spider Man (Örümcek Adam) serisinin yeni filmi Spider Man: Far From Home'un (Örümcek Adam: Evden Uzakta) çekimleri sürüyor. Yönetmenliğini Jon Watts'un üstlendiği filmin bazı sahneleri geçtiğimiz hafta New York'ta çekildi.
İki başrol oyuncubu Zendaya ve Tom Holland, bir sahnenin kamera arkasında görüntülendi.
Marvel'ın çizgi romanından uyarlanan filmde iki genç oyuncuya Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle