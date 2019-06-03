Kahkahaya devam
Cem Gelinoğlu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Aykut Enişte” güldürmeye devam ediyor.
Melis Babadağ ve Ege Kökenli’nin de rol aldığı “Aykut Enişte” beyazperde yolculuğunu sürdürüyor. Filmi izleyen birçok kişi, “Yeşilçam döneminin aile filmleri tadında” yorumunu yapıyor. Onur Bilgetay’ın yönettiği film, düğün arifesindeyken dükkanı soyulan, bu da yetmiyormuş gibi nişanlısı ve sahte sevgilisi arasında kalarak iki aileye birden ‘enişte’ olan Aykut’un hikayesi üzerine kurulu.
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