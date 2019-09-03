Kadına dair her şey
27-28-29 Eylül tarihlerinde Watergarden İstanbul, Türkiye'nin kadınlara özel alışveriş festivali Kadınca Fest'e ev sahipliği yapacak.
Festivalde pilates uzmanı Ebru Şallı ile Sağlıklı Yaşam Önerileri, ünlü şef Yağız İzgül ile Tek Gecelik Yemekler, modacı Neslihan Yargıcı ile Nerede Ne Giyelim, evinizin mimarı Selim Yuhay ile Dekorasyonda Sihirli Dokunuşlar, yazar Ece Vahapoğlu ile Sağlıklı Yaşam ve Fit Hamilelik, Nermin Gül ile Merak Ettiğiniz Özel Lezzetler konularında ziyaretçilerin soruları yanıtlayacak.
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