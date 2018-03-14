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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
Keyif Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
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Keyif
14.03.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır

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Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır

SİYAD’ın 50’nci yılında, 2017’ye ait ödüllerin dağıtıldığı gecede sahneye çıkan isimler, konuşmalarında genel olarak güncel meselelere vurgu yaptı ve özetle “Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır” dedi.

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) her yıl düzenlediği SİYAD Ödülleri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki törenle 50’nci kez sahiplerini buldu.
Kazananların SİYAD üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlendiği organizasyona bu yıl Reha Erdem’in “Koca Dünya”sı damga vurdu. Yapım, “en iyi film” dahil dört ödül kazandı.
KÖKLÜKAYA: DAHA İYİ BİR
DÜNYAYI UMUT EDİYORUM
Gecede sahneye çıkan isimler, konuşmalarında güncel meselelere vurgu yaptı. “En iyi kadın oyuncu” seçilen Başak Köklükaya, okuduğu, gördüğü, duyduğu haberlerde kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılanlardan çok etkilendiğini, daha iyi bir dünyayı umut ettiğini söyledi.
Onur ödülü alan Deniz Türkali, konuşma yaparken gözyaşlarına engel olamadı. “Ödül alırken ağlayanlara hep kızmışımdır ama şimdi ben de ağladım” diyen Türkali, ödülünü şiddet mağduru kadınlara adadı.
ERDEM: ÖDÜL ARSIZI
GİBİ HİSSEDİYORUM
“En iyi ilk film” ödülü alan “Kaygı”nın yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, seyircilere seslenerek, “Sizlere çok ihtiyacımız var, salonlara gelerek yaptığımız filmleri görün. SİYAD’ın ‘ilk beş’ listesinde yer alan filmlerin toplam gişesi 50 bin civarı. Daha çok seyirci bizi cesaretlendirir” dedi.
Genellikle “Teşekkür ederim” gibi kısa konuşmalarıyla tanınan Reha Erdem ise “en iyi film” ödülünü almak için sahneye çıktığında eskiye oranla uzun sayılabilecek bir konuşma yaptı: “Burada genç arkadaşlarla birlikte bulunmak ban onur veriyor. Onlarla birlikte ben de gençleşiyorum. SİYAD törenlerinde de kendimi biraz ödül arsızı gibi hissediyorum.”
Onur ödülü alan yönetmen Duygu Sağıroğlu da sinema yazarlarına teşekkür etti ve “Biz film çekmesek siz neyi eleştireceksiniz, siz olmasanız bizleri kim tanıyacak? Sizler ve bizler birbirimize bağımlıyız” dedi.

Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
Taner Birsel - Ercan Kesal


Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
Ceylan Özgün Özçelik, ilk filmi “Kaygı” ile ödül aldı.


Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
Reha Erdem’in “Koca Dünya” filmi geceden 4 ödülle ayrıldı.

Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır“En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü alan Ayta Sözeri, “Beni görünür kıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

İŞTE ÖDÜLLER
Film: Koca Dünya
Yönetmen: Reha Erdem (Koca Dünya)
Ahmet Uluçay en iyi ilk film: Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik)
Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer
(İşe Yarar Bir Şey)
Kadın oyuncu:
Başak Köklükaya
(İşe Yarar Bir Şey)
Erkek oyuncu:
Aytaç Uşun (Sarı Sıcak)
Yardımcı kadın oyuncu: Ayta Sözeri
(Aile Arasında)
Yardımcı erkek oyuncu: Yiğit Özşener
(İşe Yarar Bir Şey)
Görüntü yönetimi:
Florent Herry
(Koca Dünya)
Müzik:
Ekin Fil (Kaygı)
Kurgu:
Reha Erdem
(Koca Dünya)
Sanat yönetimi:
Naz Erayda (Buğday)
Gio fantastik sinema ödülü: Genco (Ali Kemal Çınar)
Uzun metraj belgesel film:
Blue (Serhat Ünver)
Kısa metraj belgesel film: Görünmez Duvarlarım (Nurbanu Asena)
Kısa film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)
Yabancı film: Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)
Onur ödülleri: Duygu Sağıroğlu, Deniz Türkali
Emek ödülü: İbrahim Enez

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