Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır
SİYAD’ın 50’nci yılında, 2017’ye ait ödüllerin dağıtıldığı gecede sahneye çıkan isimler, konuşmalarında genel olarak güncel meselelere vurgu yaptı ve özetle “Kadına, çocuğa, hayvana şiddete ve istismara hayır” dedi.
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) her yıl düzenlediği SİYAD Ödülleri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki törenle 50’nci kez sahiplerini buldu.
Kazananların SİYAD üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlendiği organizasyona bu yıl Reha Erdem’in “Koca Dünya”sı damga vurdu. Yapım, “en iyi film” dahil dört ödül kazandı.
KÖKLÜKAYA: DAHA İYİ BİR
DÜNYAYI UMUT EDİYORUM
Gecede sahneye çıkan isimler, konuşmalarında güncel meselelere vurgu yaptı. “En iyi kadın oyuncu” seçilen Başak Köklükaya, okuduğu, gördüğü, duyduğu haberlerde kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılanlardan çok etkilendiğini, daha iyi bir dünyayı umut ettiğini söyledi.
Onur ödülü alan Deniz Türkali, konuşma yaparken gözyaşlarına engel olamadı. “Ödül alırken ağlayanlara hep kızmışımdır ama şimdi ben de ağladım” diyen Türkali, ödülünü şiddet mağduru kadınlara adadı.
ERDEM: ÖDÜL ARSIZI
GİBİ HİSSEDİYORUM
“En iyi ilk film” ödülü alan “Kaygı”nın yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, seyircilere seslenerek, “Sizlere çok ihtiyacımız var, salonlara gelerek yaptığımız filmleri görün. SİYAD’ın ‘ilk beş’ listesinde yer alan filmlerin toplam gişesi 50 bin civarı. Daha çok seyirci bizi cesaretlendirir” dedi.
Genellikle “Teşekkür ederim” gibi kısa konuşmalarıyla tanınan Reha Erdem ise “en iyi film” ödülünü almak için sahneye çıktığında eskiye oranla uzun sayılabilecek bir konuşma yaptı: “Burada genç arkadaşlarla birlikte bulunmak ban onur veriyor. Onlarla birlikte ben de gençleşiyorum. SİYAD törenlerinde de kendimi biraz ödül arsızı gibi hissediyorum.”
Onur ödülü alan yönetmen Duygu Sağıroğlu da sinema yazarlarına teşekkür etti ve “Biz film çekmesek siz neyi eleştireceksiniz, siz olmasanız bizleri kim tanıyacak? Sizler ve bizler birbirimize bağımlıyız” dedi.
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Ceylan Özgün Özçelik, ilk filmi “Kaygı” ile ödül aldı.
Reha Erdem’in “Koca Dünya” filmi geceden 4 ödülle ayrıldı.
“En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülünü alan Ayta Sözeri, “Beni görünür kıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.
İŞTE ÖDÜLLER
Film: Koca Dünya
Yönetmen: Reha Erdem (Koca Dünya)
Ahmet Uluçay en iyi ilk film: Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik)
Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer
(İşe Yarar Bir Şey)
Kadın oyuncu:
Başak Köklükaya
(İşe Yarar Bir Şey)
Erkek oyuncu:
Aytaç Uşun (Sarı Sıcak)
Yardımcı kadın oyuncu: Ayta Sözeri
(Aile Arasında)
Yardımcı erkek oyuncu: Yiğit Özşener
(İşe Yarar Bir Şey)
Görüntü yönetimi:
Florent Herry
(Koca Dünya)
Müzik:
Ekin Fil (Kaygı)
Kurgu:
Reha Erdem
(Koca Dünya)
Sanat yönetimi:
Naz Erayda (Buğday)
Gio fantastik sinema ödülü: Genco (Ali Kemal Çınar)
Uzun metraj belgesel film:
Blue (Serhat Ünver)
Kısa metraj belgesel film: Görünmez Duvarlarım (Nurbanu Asena)
Kısa film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)
Yabancı film: Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)
Onur ödülleri: Duygu Sağıroğlu, Deniz Türkali
Emek ödülü: İbrahim Enez
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