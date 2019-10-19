Kadıköy'de şenlik Netoçka Nezvanova ile açılıyor
Yabancı Sahne, yeni sezonu Kadıköy Tiyatro Şenliği kapsamında 23 Ekim Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanı ‘Netoçka Nezvanova’ ile açacak
Kadıköy Tiyatroları Platformu tarafından düzenlenen ve bu yıl 4.’sü gerçekleşecek Kadıköy Tiyatro Şenliği, Enis Fosforoğlu anısına yapılacak.
‘Kadıköy’de Tiyatro Her Yerde Tiyatro’ ruhuyla hayata geçecek şenlikte 17 yetişkin, 5 çocuk oyunu, 8 atölye ve 5 seminere yer verilecek.
Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından uyarlanan, Yabancı Sahne’nin ödüllü oyunu ‘Netoçka Nezvanova’ da şenlik kapsamında izleyicilerle buluşacak. Gülay Say ve Zafer Altun’un rol aldığı oyun, 23 Ekim Çarşamba akşamı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Şenlik boyunca tüm yetişkin oyunları 35 TL, çocuk oyunları 25 TL, atölye ve seminerler ücretsiz olacak.
NETOÇKA KARİYERİMİN SINIR TANIMAYAN KIZI
Yaklaşık 2 yıldır Dostoyevski’nin yarım kalan eseri Netoçka Nezvanova’yı kapalı gişe oynayan Gülay Say, “Netoçka kariyerimin sınır tanımayan kızı. Oyunculuk tatminimi üst seviyelere çıkardı” dedi. , 23 Ekim’de bir kez daha seyirciyle buluşacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi
Ay Yapım, BKM ve ANS gibi önemli yapım şirketlerinin birçok projesinde oyuncu koçu olarak yer alan Gülay Say, kurucularından olduğu Yabancı Sahne’de geçtiğimiz yıldan beridir ‘Netoçka Nezvanova’yı da kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Bir kez daha seyircisiyle buluşacak olan oyun öncesi Say, oyunun gördüğü ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Netoçka kariyerimin sınır tanımayan kızı” dedi.
Bugüne kadar Yabancı Sahne’de Dostoyevski’nin ölümsüz eserlerinden ‘Suç ve Ceza’, ‘Beyaz Geceler’ ile ‘Netoçka Nezvanova’yı sahneye uyarladıklarını anlatan Say, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Dostoyevski aşığı bir tiyatroyuz. Klasik metinlere olan ilgimiz, tiyatromuzun ilkesinin temel düsturu. Dostoyevski başta olmak üzere, tüm klasik eserlere dokunabilmek çok heyecan verici.”
Netoçka adındaki küçük kızın hasta annesi ve başarısız bir müzisyen olan alkolik üvey babası ile yaşadığı acılı çocukluğunun, ilk gençlik yıllarının anlatıldığı oyun ile geçtiğimiz yıl Ekin Yazın Dostları tarafından ‘Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Say, Netoçka’yı oynamanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle