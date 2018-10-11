Kabalak (devetabanı) nedir? Kabalak otunun faydaları

Halk tarafından devetabanı olarak bilinen kabalak, orman kenarlarında ve boş arazilerde kendiliğinden yetişiyor. Genellikle turşusu yapılan kabalağın kabızlığa, şekere, kolesterole ve mide rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. İşte, kabalak bitkisi hakkında diğer bilgiler...

11 Ekim 2018 - 16:50:00 Hürriyet Haber

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Kabalak, saplı koyu yeşil renkli, derimsi dokulu, derinlemesine parçalı ve ayası oval delikli, 60 cm kadar uzayabilen, iri, gösterişli ve parlak yaprakları olan dekoratif bir bitkidir. İlkbahar ve yaz aylarında bol su verilmelidir. Kışın toprağın fazla nemli tutulması iyi değildir. Karların erimesiyle bitki önce bal kokusunda sarı çiçekleri açar. Çiçeklerin solmasın ardından büyük yeşil yapraklar açar. Bu yapraklar bazen şemsiye olarak kullanılabilecek kadar büyürler. Yapraklarının üst yüzü yeşil, alt yüzü beyaz ve tüylüdür. Yöresel olarak öksürük tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.



KABALAK OTUNUN FAYDALARI



Kabalak bitkisi, astım hastalıklarının yanı sıra mide ve bağırsaktaki kabızlık sorununa iyi gelmektedir.

İçinde yoğun kobalt maddesi bulunduğu için saç beyazlaması için de kullanılır.

Çıbanların ve şişlerin üzerine konursa iyileştirir.

İdrar söktürür, vücuda kuvvet verir.

Göğsü yumuşatır, öksürük ve nefes darlığını giderir.

Göğüs ve ciğer iltihaplarına iyi gelir.

Soğuk algınlığına iyi gelir.