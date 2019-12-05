Justin Timberlake karısı Jessica Biel'den özür diledi

Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Justin Timberlake, sosyal medya aracılığıyla karısı Jessica Biel'den ve tüm ailesinden özür diledi.

38 yaşındaki Justin Timberlake, Instagram hesabından ne kadar pişman olduğunu dile getiren bir mesaj paylaştı. Timberlake ısrarla rol arkadaşıyla aralarında "bir şey" olmadığının altını çizdi.

Mesajında, yapabildiği kadar söylentilerden uzak durmaya çalıştığını belirten Justin Timberlake bu son olayların sevdiği insanları yaraladığını yazdı.

Timberlake, birkaç hafta önce maksadını aşan bir davranış sergilediğini belirterek "Ama bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil."

Timberlake "Harika karımdan ve ailemden, onları böyle utanç verici bir durumda bıraktığım için özür dilerim" yazarak, iyi bir eş ve baba olmaya odaklandığını bunun için de elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.

Justin Timberlake, rol aldığı filmle ilgili de şu satırları yazdı. "Palmer'da çalışmaktan inanılmayacak kadar gurur duyuyorum. Bu filmi yapmayı istiyorum ve insanlar onu seyredeceği için heyecanlıyım."

Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas Randall adında 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.