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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
29.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

"Jön Türklerle beraberim"

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"Jön Türklerle beraberim"

Enrico Macias İstanbul’a geldi. Önceki akşam Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında konser veren ve büyük ilgi gören sanatçı, “Bu gece Jön Türklerle beraberim” dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Enrico Macias Zorlu PSM Caz Festivali’nin davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival
kapsamında sahneye çıkan Macias, konuklarına müzik şöleni yaşattı. Macias konserinde kendisine sanat hayatında büyük desteği olan müzisyen Dario Moreno’yu da bir şarkıyla andı. Sanatçı şarkı söylerken barkovizyonda gösterilen 20’ye yakın Moreno fotoğrafı da Macias’a duygusal anlar yaşattı.

BAYRAMINIZI KUTLARIM
Konserin finalinde Enrico Macias konuklarına bir sürpriz yaptı. Bilfen Okulları’ndan yaşları 13-14 olan 40 korist ve 20 kemancı öğrenci sahneye çıkıp Macias’a iki şarkıda eşlik etti. Öğrencileri sahneye davet ederken “Bu gece Jön Türklerle beraberim” diyen sanatçı, performans sonunda ise sözlerini “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlamaktan
mutluluk duyuyorum. Sizleri çok seviyorum” cümleleriyle tamamladı. Konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, “Sevinçlerim ve Gözyaşlarım” adlı kitabını da hayranları için imzaladı.

Jön Türklerle beraberim
Enrico Macias’a iki şarkıda Bilfen Okulları’ndan 40 korist ve 20 kemancı öğrenci eşlik etti.

 

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