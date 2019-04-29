"Jön Türklerle beraberim"
Enrico Macias İstanbul’a geldi. Önceki akşam Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında konser veren ve büyük ilgi gören sanatçı, “Bu gece Jön Türklerle beraberim” dedi.
Dünyaca ünlü sanatçı Enrico Macias Zorlu PSM Caz Festivali’nin davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival
kapsamında sahneye çıkan Macias, konuklarına müzik şöleni yaşattı. Macias konserinde kendisine sanat hayatında büyük desteği olan müzisyen Dario Moreno’yu da bir şarkıyla andı. Sanatçı şarkı söylerken barkovizyonda gösterilen 20’ye yakın Moreno fotoğrafı da Macias’a duygusal anlar yaşattı.
BAYRAMINIZI KUTLARIM
Konserin finalinde Enrico Macias konuklarına bir sürpriz yaptı. Bilfen Okulları’ndan yaşları 13-14 olan 40 korist ve 20 kemancı öğrenci sahneye çıkıp Macias’a iki şarkıda eşlik etti. Öğrencileri sahneye davet ederken “Bu gece Jön Türklerle beraberim” diyen sanatçı, performans sonunda ise sözlerini “Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutlamaktan
mutluluk duyuyorum. Sizleri çok seviyorum” cümleleriyle tamamladı. Konser bitiminde dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı, “Sevinçlerim ve Gözyaşlarım” adlı kitabını da hayranları için imzaladı.
Enrico Macias’a iki şarkıda Bilfen Okulları’ndan 40 korist ve 20 kemancı öğrenci eşlik etti.
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