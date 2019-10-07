Joker filminin konusu ne? İşte Joker'in konusu ve oyuncu kadrosu
Türkiye'de geçen cuma 313 sinemanın 435 salonunda gösterilen Joker, vizyona girdiği ilk 3 günde 385 bin kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ekim ayı en iyi yabancı film izleyici açılış rekorunu kırdı. Bu gelişmenin ardından Joker'in konusu kadar oyuncuları da merak konusu oldu. İşte, İşte Joker filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona giren 'Joker', sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. İşte, Joker filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, başarısız bir komedyen olan ve DS Comics karakterlerinden Batman'in en büyük düşmanı Arthur Fleck'in gençlik döneminde zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla "Joker" karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
Phillips ile Scott Silver'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, Douglas Hodge ve Brian Tyree Henry gibi ünlü oyuncular yer alıyor.
Film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın; çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
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