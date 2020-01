Jodie Foster bir kez daha yönetmen koltuğunda

Henüz kadrosu açıklanmayan film, Seymour Reit'in kaleme aldığı The Day They Stole the Mona Lisa adlı kitabın uyarlaması olacak. Bu arada Foster Prisoner 760 adlı bir başka filmde rol almak üzere bir anlaşma imzaladı. Hangi yapıma öncelik vereceği ise henüz bilinmiyor.

Filmin uyarlanacağı kitap esin kaynağını gerçek bir olaydan alıyor. 1911 yılında Louvre Müzesi'nde çalışan Vincenzo Peruggia adlı bir görevlinin girişimiyle Leonarda DaVinci'nin ünlü Mona Lisa tablosu çalındı. Bunun nedeni de Peruggia'nın, tablonun İtalya'da sergilenmesi gerektiğine olan inancıydı.

Peruggia iki yıl boyunca tabloyu sakladıktan sonra tabloyu Floransa'daki Ufizzi Galerisi'ne satmaya çalışırken yakalandı. Tablo Louvre Müzesi'ne ancak 1914 yılında döndü.

Jodie Foster daha önce, Little Man Tate, Home For Holidays, The Beaver ve Money Monster adlı filmleri yönetmişti.