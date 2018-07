Joan Baez ile buluşma

Efsanevi şarkıcı, söz yazarı, aktivist ve Rock & Roll Hall of Fame Joan Baez, üç Grammy ödüllü Joe Henry’nin prodüktörlüğünü yaptığı, Los Angeles'ta on günde kaydedilen ve 2 Mart’ta yayımlanan yeni albümü “Whistle Down The Wind’da” en sevdiği bestecilerin bazılarını bir araya getiriyor.

Joan Baez, “Whistle Down The Wind” adlı yeni albümünden “I Love The Were All Over” adlı şarkının sözlerini şöyle anlatıyor: “Daha iyi bir dünya gelecek mi? Bilmiyorum. Ama işimizi yarın gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum için severek yapmalıyız.