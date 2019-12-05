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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

"James Bond'un düştüğü köprü" ışıklandırılıyor

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"James Bond'un düştüğü köprü" ışıklandırılıyor

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü'nün ışıklandırılması çalışmaları, hazırlanan projeyle yaklaşık bir ayda tamamlanacak.

Bir asırdan fazla süredir kullanılan taştan ve çelik örme tekniğiyle yapılmış, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğindeki köprü için Adana Valiliğinin çalışmasıyla ışıklandırma projesi hayata geçiriliyor.

Projeyle ışıklandırılacak Varda Köprüsü'nün, "gecenin zifiri karanlığından" kurtulacak, fotoğraf sanatçıları ve doğaseverlerin 24 saat gezebildiği uğrak noktalardan birisi haline gelmesi hedefleniyor.

Köprünün aydınlatma çalışmalarının yaklaşık bir ayda tamamlanmasıyla, bölgede hem turizmin hareketlenmesi hem de Varda Köprüsü'nün bilinirliğinin
arttırılması planlanıyor.

Çeşitli dizi ve film setlerini de ağırlayan Varda Köprüsü'nü, gece karanlığından kurtulduğunda ziyaretçilerin bölgeyi günün her saati gezmesi amaçlanıyor.

"İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Varda Köprüsü'nün hem tarihi hem de mimarisiyle bölgedeki en önemli yapılardan birisi olduğunu söyledi.

Varda Köprüsü'nü turizme kazandırmak için yaptıkları çalışmalara değinen Demirtaş, şöyle konuştu:  "Şu anda ihalesine çıktık. İnşallah en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız ve buranın aydınlatmasını yapacağız. Varda Köprüsü'nün gece aydınlatmasıyla çok muhteşem olacağını düşünüyorum. İnşallah çalışmamıza yakında başlayacağız. İnsanlar Varda Köprüsü'ne hem gündüz hem gece gidebilecekler. Gecesi ayrı bir güzellik, gündüzü de ayrı bir güzellik olacak."

Demirtaş, Varda Köprüsü ve yakınındaki Belemedik Tabiat Parkı'nın bazı filmlere ve dizilere de ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Aydınlatmanın buna da çok ciddi etkisi olacak. Aydınlatmayla, dizilerin burada gece çekilebileceğini tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Varda Köprüsü'nün tarihi

James Bondun düştüğü köprü ışıklandırılıyor


Berlin-Bağdat demir yolunun ulaşımı için Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 1912'de inşa edilen ve halen kullanılan Varda Köprüsü, "mühendislik harikası" olarak nitelendiriliyor.

Sultan 2. Abdülhamit ile Almanya Kralı Kaizer Willheim II tarafından yapılan anlaşmayla Haydarpaşa'dan Bağdat-Halep-Şam'a kadar demir yolu ağı kurulması öngörüldü. Alman mühendislerin kontrolünde inşasına başlanan demir yolu yaklaşık 15 yılda tamamlandı.

Tren hattının en önemli ve zorlu geçiş noktası ise Toros Dağları'ndaki Belemedik bölgesi oldu. Bölgede hat için 1905'te toplam 12 kilometre uzunluğunda, 22 tünel açıldı. Bu tünellerin inşası sırasında da bölgede bir şantiye ve hastane ile ihtiyaç duyulan yapılar faaliyete geçirildi.

Projenin en görkemli yapısı ise bir asırdan fazla süreden beri ayakta olan Varda Köprüsü oldu. Köprü, 200 metre uzunluğunda ve 100 metre yükseklikte, "aşılmaz" denilen Toros Dağları'nın arasından trenlerin geçişini sağlıyor.

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