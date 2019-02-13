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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Jackie Chan de 'müzelik' oldu

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Jackie Chan de 'müzelik' oldu

Ünlü aktör Jackie Chan'in balmumu figürü, Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı.


Bugüne kadar 100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverler tarafından beğenilen ünlü oyuncunun figürü, Madame Tussauds'un Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok ünlü ismiyle yan yana yer alacak figürün açılışında Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul'un Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, Jackie Chan'in çok önemli ve bir o kadar ilginç bir karakter olduğu yorumunda bulundu.

Suner, Chan'in herkes tarafından çok sevildiğine işaret ederek, "Biz daha Madame Tussauds İstanbul'u açmadan 2000 yılında Hong Kong'da Chan'in ölçülerini aldık. Daha sonra başka ülkelerde de balmumu heykelinin lansmanı yapıldı. Bizde de Chan'in üzerine çok istek vardı ve daha sonra İstanbul'a getirmeye karar verdik." dedi.

Jackie Chan de müzelik oldu



Sergilenmeye başlayan figürde, Jackie Chan'in kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala'sındaki kıyafetin birebir kopya edilerek hazırlandığını aktaran Suner, şunları kaydetti: "Müzemizde şu anda 70'e yakın figürümüz var. Özellikle müzemin son bölümünü ziyaret etmeyenlerin görmesini isterim. Birçok yeni figür geldi ama son bölümümüzde Dubai'den getirttiğimiz önemli isimler var. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Önümüzdeki dönemde de lansmanlara devam edeceğiz. Şu an sürpriz olarak kalsın."

Madame Tussauds İstanbul'da ayrıca tarih, kültür sanat, spor ve eğlence dünyasından figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.
Muhabir : Aişe Hümeyra BulovalıYayınlayan : Cemal Coşkun

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