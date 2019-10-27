İzmir jürisi belli oldu
Bu yıl 4-10 Kasım arasında düzenlenecek İzmir Kısa Film Festivali’nde ulusal yarışma jürisi belli oldu.
Başkanlığını Ömür Atay’ın yapacağı jüride Zeynep Farah Abdullah, Metin Akdülger, Natali Yeres ve Arda Yıldıran yer alacak. Sylke Gottlebe başkanlığında toplanacak uluslararası filmler jürisi ise “Sibirya” filminde Keanu Reeves ile başrolü paylaşan Ana Ularu, “Game of Thrones”un oyuncularından Marc Rissmann, yönetmen Lyubo Yonchev ve yapımcı Terez Koncz’dan oluşuyor.
İzmir Kısa Film Festivali’nin ulusal yarışma jürisinde bu yıl Farah Zeynep Abdullah da görev alacak.
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