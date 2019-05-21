İyilik kolyeleri Bol Pazar’da
Göktürk Kemer Country’de düzenlenen Bol Pazar etkinliğine bu hafta sonu Ayşe Arman damgasını vurdu.
Bol Pazar’ın bu haftaki programında Türkiye’nin dört bir yanından gelen organik ürünlerin yanında giyimden bijuteriye, aksesuardan dekorasyona kadar pek çok tasarımcının eserleri yer aldı. Ayşe Arman’ın “İyilik bulaşıcıdır, kolye bahane, iyilik şahane” mottosuyla başlattığı Sakajewa İyilik Kolyeleri de Bol Pazar’da sergilendi. Elde edilen gelir Türk Kanser Derneği’ne bağışlandı.
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