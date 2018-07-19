İyi ki doğdun Safiye Ayla
Klasik Türk müziğinin efsanevi ismi Safiye Ayla ölümünün 20'inci yıldönümünde özel bir klip çalışmasıyla anıldı.
Yönetmenliğini Türkan Derya'nın üstlendiği belgesel niteliğindeki klipte sanatçının vefat etmeden önce tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Belgeselde Ayla'yı canlandıran Ezgi Çelik kendi Instagram hesabında belgeseli şu notla duyurdu: "İyi ki doğdun Safiye Ayla! İyi ki yollarımız kesişti. Sen uzaklarda da olsan tanıştık ve bence kaynaştık. Senin hayat aşkın umarım bana da değmiştir. Nice yıllara."
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