Itır Esen podyumlara dönüyor
15 Temmuz sürecinde attığı bir tweet ile büyük tepki toplayan ve güzellik tacı elinden alınan manken Itır Esen, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Bursa İnegöl’de gerçekleştirilecek İpekyolu Fashion Week ile geri dönmeye hazırlanıyor.
Moda haftasının model seçimleri ise geçtiğimiz gün Ferhan Aral Creative’de düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.
'YILDIRIM MAYRUK'UN KOLU ÇIKTI'
Seçmelerde moda haftasında da yer alacak ünlü modacılar; Yıldırım Mayruk, Çiğdem Akın, Aslı Pekçetin ve Nej jüri olarak yer aldı. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un kolunun çıktığı ve askıda olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık üç saat süren seçmelerde Wilma Elles, Tülin Şahin, Çağla Şıkel gibi podyuma çıkacak ünlü isimlerin yanı sıra, modacıların tasarımlarını taşıyacak olan diğer modeller belirlendi.
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sarah Butler'da merakla beklenen moda haftası için ilk defa Türkiye'ye gelecek, final defilesinde podyuma çıkacak.
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