Itır Esen podyumlara dönüyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
27.03.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Itır Esen podyumlara dönüyor

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Itır Esen podyumlara dönüyor

15 Temmuz sürecinde attığı bir tweet ile büyük tepki toplayan ve güzellik tacı elinden alınan manken Itır Esen, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Bursa İnegöl’de gerçekleştirilecek İpekyolu Fashion Week ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Moda haftasının model seçimleri ise geçtiğimiz gün Ferhan Aral Creative’de düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.

'YILDIRIM MAYRUK'UN KOLU ÇIKTI'

Seçmelerde moda haftasında da yer alacak ünlü modacılar; Yıldırım Mayruk, Çiğdem Akın, Aslı Pekçetin ve Nej jüri olarak yer aldı. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un kolunun çıktığı ve askıda olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Itır Esen podyumlara dönüyor

Yaklaşık üç saat süren seçmelerde Wilma Elles, Tülin Şahin, Çağla Şıkel gibi podyuma çıkacak ünlü isimlerin yanı sıra, modacıların tasarımlarını taşıyacak olan diğer modeller belirlendi.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sarah Butler'da merakla beklenen moda haftası için ilk defa Türkiye'ye gelecek, final defilesinde podyuma çıkacak.

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