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Haber Giriş: 28.12.2019 - 19:06,Son Güncelleme:/

İtalyan şarkıcı Türkçe albüm çıkardı

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İtalyan şarkıcı Türkçe albüm çıkardı

2012'den bu yana Türkiye'de yaşayan İtalyan şarkıcı Nicola Morano, Türkçe albüm çıkardı.

''Karışmak İstiyorum'' adını verdiği 6 şarkılık albümü müziksevelerin beğenisine sunan Morano, ülkemizin kültürüne, örf ve adetlerine daha çok karışmak istediği için albüme "Karışmak İstiyorum'' adını verdiğini söyledi.

Nicola Morano, ilk klibini sözleri Caner Susuz'a, müziği kendisine, düzenlemesi ise İtalyan Luca Cognetti'ye ait olan "Bir Umut Beklerim'' şarkısına İtalyan Marco Proserpio ve ekibinin yönetmenliğinde çekti.

Türkiye'de İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca tercümanlık yaparak hayatını sürdüren Nicola Morano, bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmişti.
Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Nicola Morano, "Bir İtalyan olarak Türk halkına kendimi sevdirmek ve herkesin beğenisini almak istiyorum" diye konuştu.

 

 

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