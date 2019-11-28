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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

İtalyan heyet Göbeklitepe'de

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İtalyan heyet Göbeklitepe'de

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor" projesi kapsamında Şanlıurfa'ya gelen İtalyan heyet, Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'ye hayran kaldı.

İtalya'dan gelen heyet, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu başkanlığında kentin tarihi ve turistik mekanlarında incelemelerde bulundu.

Aralarında Göbeklitepe ve Balıklıgöl yerleşkesinin de bulunduğu mekanları gezen heyet, Şanlıurfa'daki tarihi han ve pazarlarda alışveriş yaptı.

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, temaslarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında hazırlanan "Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi"ni önce İtalya'da ardından da İstanbul ve Şanlıurfa'da sergilediklerini söyledi.

Göbeklitepe'nin tanıtımına uluslararası anlamda katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Uslu, şöyle konuştu: "Göbeklitepe sadece bir turizm ya da kültür değeri değil. Aslında bir ülkenin marka değerini tek başına geliştirebilecek ve ileri seviyeye taşıyabilecek nitelikte bir keşif. Türkiye'nin kültürel zenginliğini göstermek istedik. Proje ile İtalya'nın yanı sıra Göbeklitepe'yi kendi topraklarında da tanıtmaya çalıştık. Hem Türkiye'den entelektüeller, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ile aynı zamanda İtalya'daki bloggerler, seyahat acentelerinin temsilcileri ve yazarlardan oluşan heyetle Göbeklitepe'de incelemelerde bulunduk. Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin artmasında doğrudan karar verici ve etkin rol oynayan nitelikli İtalya heyetini Şanlıurfa'ya getirdik. Buradan son derece
etkilendiler ve mutlaka geleceklerini dile getiriyorlar. Göbeklitepe başta olmak üzere şehrin tarihi ve turistik mekanlarını görmelerini sağladık. Bu heyetin, yazıp anlattıklarıyla da çok sayıda yabancı kişinin buraya gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

"Beklediğimizin ötesinde"

Heyette yer alan arkeolog Andreas Stayner de Şanlıurfa'nın tarihi dokusuna hayran kaldığını söyledi.

Göbeklitepe hakkında daha önce yazılar okuduğunu anlatan Stayner, "Göbeklitepe'yi ilk kez ziyaret ettik. Beklediğimizin ötesinde bir tarihle karşılaştık. Daha önce de bir dergide Göbeklitepe'ye ilişkin yazı çıkarmıştım. Dünkü ziyarette kazı alanının üzerinin güzel örtüldüğünü de gördüm. Görüntüyü bozmayacak bir estetikle yapıldığını gördüm. Beklentilerin çok ötesinde bir kalıntı, buradan çok etkilendim." dedi.
Angele Marini ise Göbeklitepe hakkında gelmeden önce bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Gördükleri karşısında hayrete düştüğünü anlatan Marini, "Göbeklitepe hakkında bilgi birikimimiz vardı. Buna rağmen burada gördüklerimiz hayatımızı zenginleştirdi, bizim beklediğimizin çok daha ötesinde iyi bir gezi oldu. Bunun için mutluyuz. Bize çok katkısı olan bir organizasyon oldu. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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