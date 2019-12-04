İtalya'da Serra Yılmaz'ın oyununa büyük ilgi
Serra Yılmaz ve Alessio Boni’yi buluşturan Don Kişot adlı oyun İtalya turnesine başladı. Oyunun biletleri kısa zamanda tükendi.
Turne kapsamında Don Kişot, Serra Yılmaz'ın yorumuyla 100 kez perde açacak.
Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile Miguel de Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan Don Chisciotte (Don Kişot) için beraber sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot’un yol arkadaşı Sancho Panza’ya hayat veriyor.
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