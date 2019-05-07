İtalya'da ödül gururu
Dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan, Ankara Film Festivali’nde en iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen “Saf” ekibi, İtalya’da da ödül gururu yaşadı.
Ali Vatansever’in yazıp yönettiği film, 10. Bari Uluslararası Film Festivali’nin Panorama bölümünde yarıştı ve finalde En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu. 4 Mayıs’ta yapılan törende, jüri “Saf”la ilgili kararını şu sözlerle açıkladı: “Esin kaynağını İtalyan neo-realizminden Ken Loach sinemasına geniş bir yelpazeden alan bu genç sinemacının, Türkiye’deki emek ve göç sorununun insani ve toplumsal dramasına ışık tutan Saf filmini En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık gördük.” Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in paylaştığı “Saf” gecekonduda yaşayan bir çiftin kentsel dönüşüm söylentileriyle birlikte dönüşen hayatını konu alıyor.
Ali Vatansever’e ödülünü sinema yazarı Alberto Crespi takdim etti.
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