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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

İşte Türkiye'nin yeni modelleri

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İşte Türkiye'nin yeni modelleri

Bu yıl 19.kez düzenlenen Miss& Mr Model of Turkey 2019 yarışmasının Kaya İzmir Thermal& Convention’daki büyük finalinde, güzel ve yakışıklı gençler podyuma çıktı.

 Sunuculuğunu manken ve sunucu Elif Ece Uzun ile moda ve stil danışmanı Erdal Güvenç’in yaptığı yarışmada Carolin Yılmaz, Çağla,Yılmaz Taner ve Tolgay gibi sanatçılar da sahne aldı. 14 erkek ve 14 kadın modelin kıyasıya yarıştığı yarışmada birinciliği erkeklerde Ali Öner, kadınlarda Çağla Pekmezci kazandı.

İşte Türkiyenin yeni modelleri

Miss & Mr Model of Turkey 2019 Jüri koltuğunda; Miss & Mr Model of Turkey Kurucu Başkanı Akif Örük, Milliyet Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır, modacı Hakan Akkaya, CiGroup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş, Dorsay Pırlanta Yöneticisi Özkan Yavuzer, Miss
&Mr Model of Turkey 2014 güzeli ve oyuncu İlayda Aydın, sinema ve dizi oyuncusu Akasya Asıltürkmen, Miss & Mr Model of Turkey 2006 birincisi ve model Ece Begüm Yücetan, menajer Mustafa Ayata, tasarımcı Göhan İldeniz, moda tasarımcısı Niyazi Erdoğan, fitness koçu ve dans eğitmeni Barış Çünguroğlu, moda tasarımcısı Buket Özkalfalar, sanatçı Caroline Yılmaz, estetik uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın, Klass Magazin
kurucusu Muammer Kapucuoğlu, Be Style İmtiyaz Sahibi Beliz Baran ve Kaya İzmir Thermal& Convention Genel Müdürü İsa Erdem oturdu.

 

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