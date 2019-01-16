İŞTE SİYAD ADAYLARI

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.01.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

İŞTE SİYAD ADAYLARI

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İŞTE SİYAD ADAYLARI

51. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nin adayları belli oldu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından seçilen isimlerden Nuri Bilge Ceylan’ın filmi 10 dalda adaylık elde etti. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri, 2018 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda 51. SİYAD Ödülleri adaylarını seçtiler.

Nuri Bilge Ceylan’ın toplam 10 adaylık elde eden “Ahlat Ağacı” filmini, 7 adaylıkla Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, 6’şar adaylıkla Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Emre Erdoğdu’nun “Kar” ve Tolga Karaçelik’in “Kelebekler” filmleri izledi.“Daha”, “Müslüm”, “Son Çıkış” ve “Yol Kenarı” 3’er, “Şampiyon” ve “Sofra Sırları” 2’şer, “Arada”, “Arif v 216” ile “Aydede” birer dalda
aday çıkardılar.

EN İYİ FİLM
Ahlat Ağacı
Anons
Güvercin
Kar
Kelebekler

İŞTE SİYAD ADAYLARI

EN İYİ KADIN OYUNCU
Farah Zeynep Abdullah (Şampiyon)
Tuğçe Altuğ (Kelebekler)
Hazar Ergüçlü (Kar)
Demet Evgar
(Sofra Sırları)
Ezgi Mola (Aydede)

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Kemal Burak Alper (Güvercin)
Fatih Artman (Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok)
Doğu Demirkol (Ahlat Ağacı)
Hayat van Eck (Daha)
Timuçin Esen (Müslüm)

İŞTE SİYAD ADAYLARI

EN İYİ SENARYO
Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan (Ahlat Ağacı)
Emre Erdoğdu (Kar)
Tolga Karaçelik (Kelebekler)
Banu Sıvacı (Güvercin)
Ümit Ünal (Sofra Sırları)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ayça Bingöl (Müslüm)
Hazar Ergüçlü (Ahlat Ağacı)
Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)
Ayşenil Şamlıoğlu
(Son Çıkış)
Bennu Yıldırımlar (Ahlat Ağacı)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Serkan Güler (Şampiyon)
Krum Rodriguez (Anons)
Andreas Sinanos (Yol Kenarı)
Gökhan Tiryaki (Ahlat Ağacı)
Arda Yıldıran (Güvercin)

EN İYİ KURGU
Ali Aga
(Yol Kenarı)
Ayris Alptekin (Kar)
Nuri Bilge Ceylan
(Ahlat Ağacı)
Çiçek Kahraman (Anons)
Evren Luş
(Son Çıkış)

EN İYİ YÖNETMEN
Nuri Bilge
Ceylan (Ahlat Ağacı)
Mahmut Fazıl
Coşkun (Anons)
Emre Erdoğdu (Kar)
Tolga Karaçelik (Kelebekler)
Banu Sıvacı (Güvercin)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Halil Babür (Kar)
Murat Cemcir
(Ahlat Ağacı)
Hakan Karsak (Kelebekler)
Şahin Kendirci (Müslüm)
Ahmet Mümtaz
Taylan (Daha)

EN İYİ MÜZİK
Canset Özge Can (Güvercin)
Barış Diri, Tamer Temel (Son Çıkış)
Okan Kaya (Anons)
Orkun Tunç (Arada)
Uygur Yiğit (Daha)

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Meral Aktan
(Ahlat Ağacı)
Özkan Çimenli, Hakan Yarkın (Arif v 216)
Osman Özcan, László Rajk (Anons)
Tuğba Gül Poyraz (Güvercin)
Natali Yeres (Yol Kenarı)

 

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