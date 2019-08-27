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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
27.08.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

İşte MTV Müzik Ödülleri'nde en iyiler

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İşte MTV Müzik Ödülleri'nde en iyiler

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark'taki Prudentian Center'da gerçekleşen ödül töreninin sunuculuğunu Sebastian Maniscalco üstlendi.

İşte geceden ödülle ayrılanlar:

YILIN ŞARKICISI: Ariana Grande

EN İYİ GRUP: BTS

YILIN ŞARKISI: Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus]

YILIN KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

EN İYİ LATİN ŞARKISI; ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho]

EN İYİ HİP-POP ŞARKISI: Cardi B: “Money”

EN İYİ POP ŞARKISI: Jonas Brothers: “Sucker”

EN İYİ R&B ŞARKISI: Normani: “Waves” [ft. 6LACK]

 

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita”

YAZIN ŞARKISI: Ariana Grande ve Social House: “Boyfriend”

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS: “Boy With Luv” [ft. Halsey]

 

EN İYİ DANS ŞARKISI: The Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha]

YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI: Billie Eilish

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Billie Eilish

EN İYİ ROCK ŞARKISI: Panic! At the Disco: “High Hopes”

EN İYİ KURGU: Billie Eilish – “bad guy” – (Kurgu: Billie Eilish)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Ariana Grande – “7 Rings” (Sanat Yönetmeni: John Richoux)

KLİP ÖNCÜSÜ: Missy Elliott

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