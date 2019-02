Son Dakika: Grammy kazananları belli oldu

YILIN ŞARKISI

Childish Gambino - This Is America

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

H.E.R. -H.E.R.

EN İYİ R&B ŞARKISI

Boo’d Up” - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

EN İYİ RAP ŞARKISI

God’s Plan” (Drake)

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

EN İYİ GRUP POP PERFORMANSI

Lady Gaga ve Bradley Cooper - Shallow

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

My Way - Willie Nelson

EN İYİ DANS KAYDI

“Electricity” -- Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Justice - Woman Worldwide

EN İYİ MODERN ENSTRÜMANTEL ALBÜM

Steve Gadd Band -- Steve Gadd Band

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Chris Cornell - When Bad Does Good

EN İYİ METAL PERFORMANSI

“Electric Messiah” - High on Fire

EN İYİ ROCK ŞARKISI

“Masseduction” - Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Greta Van Fleet - From the Fires

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

Colors - Beck

EN İYİ R&B PERFORMANSI

“Best Part” -- H.E.R. feat. Daniel Caesar

EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI

“Bet Ain’t Worth the Hand” -- Leon Bridges

EN İYİ URBAN MODERN ALBÜMÜ

Everything Is Love -- The Carters

EN İYİ RAP PERFORMANSI

“King’s Dead” -- Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

EN İYİ RAP SÖYLEME PERFORMANSI

“This Is America” - Childish Gambino

EN İYİ COUNTRY SOLO PERFORMANSI

“Butterflies” -- Kacey Musgraves

EN İYİ COUNTRY İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

“Tequila” - Dan + Shay

EN İYİ NEW AGE ALBÜMÜ

Opium Moon -- Opium Moon

EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

“Space Cowboy” -- Luke Laird, Shane McAnally & Kacey Musgraves, songwriters (Kacey Musgraves)

EN İYİ DOĞAÇLAMA CAZ SOLOSU

“Don’t Fence Me In” - John Daversa

EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

The Window -- Cécile McLorin Savant

EN İYİ CAZ ENSTRÜMANTEL ALBÜMÜ

Emanon -- The Wayne Shorter Quartet

EN İYİ CAZ GRUP ALBÜMÜ

American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom -- John Daversa Big Band Featuring DACA Artists



EN İYİ LATİN CAZ ALBÜMÜ

Back to the Sunset -- Dafnis Preito Big Band

EN İYİ LATİN POP ALBÜMÜ

Sincera - Claudia Brant

EN İYİ LATİN ROCK, URBAN VE ALTERNATİF ALBÜMÜ

Aztlán -- Zoé

EN İYİ BLUEGRASS ALBÜMÜ

The Travelin’ McCourys - The Travelin’ McCourys

EN İYİ GELENEKSEL BLUES ALBÜMÜ

The Blues Is Alive and Well -- Buddy Guy