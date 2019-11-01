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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

İşte fotoğrafçıların yeni gözdesi

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İşte fotoğrafçıların yeni gözdesi

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, cana yakın insanları ve asırlık taş evleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Bitlis'in Hizan ilçesi, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Temiz havası, suyu, yemyeşil dağları, nehirleri ve doğal yapısıyla "yeryüzü cenneti"ni andıran ilçe, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikler ve yaşam ile taş evleri görüntülemek için yüzlerce fotoğraf sanatçısının geldiği ilçe, bugünlerde de büründüğü renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Edirne, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'dan gelen fotoğraf tutkunları, ilçenin köylerini dolaşarak karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı.

Hayran olmamak elde değil"

İşte fotoğrafçıların yeni gözdesi

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Fatih Özdemir, 9 gün sürecek Hizan, Bingöl ve Tunceli sonbahar konulu fotoğraf gezisi kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.
İki gün boyunca ilçenin birbirinden güzel köylerinde yaşama ilişkin fotoğraf çektiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu: "Sonbahar renklerinin en iyi durumda olduğu günlerde gelmeyi özellikle tercih ettik. Bu coğrafyaya hayran olmamak elde değil. Birbirinden kaliteli fotoğraflar çektik. Geçen yıl da buraya gelmiştik ama doyamadık. Arkadaşlarımızla tekrar gelmek için sözleştik. Çok da memnun kaldık. Hizan'ın mistik bir dokusu var. Şelaleleri, köprüleri ve özellikle sonbaharı anlatan mekanları oldukça zengin. Taş evler bizim için fotoğrafın temelini oluşturuyor. Bundan sonra da düzenleyeceğimiz gezilere Hizan'ı ekleyeceğiz."

"Köylerdeki evlere aşık olduk"

İşte fotoğrafçıların yeni gözdesi



Geziye Hollanda'dan katılan fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı ise geçen yıl kasım ayında ilçeye geldiğini, sonbahar renklerini görmek için köyleri dolaştığını anlattı.

Doğasının güzelliği, insanlarının misafirperverliğiyle Hizan'ın eşsiz bir yer olduğunu belirten Bağcı, "Bir dahaki gezimiz ilkbahar olur. İlkbaharın güzelliklerini de çekmek isteriz. Hizan köylerindeki evlere aşık olduk." dedi. Ahmet Çetin de daha çok doğal hayat ve yerel yaşama dair fotoğraf çektiklerini dile getirerek şunları kaydetti: "Genelde insanların güzel ve sıcak yüreğini görmek istediğin için Avrupa'ya gitmiyorum. Çekimlerimi bölgede yapmayı tercih ediyorum. İnsanlar buralarda bizleri sıcak yürekleri ve güler yüzleriyle karşılıyor. Hizan'dayız. Fotoğraf açısından muhteşem bir yer. Sadelik, zenginlik ne isterseniz var. Buradaki insanlar çok doğal. Buraya geldiğim için çok mutluyum, tekrar geleceğim."

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