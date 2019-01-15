İşte eleştirmenlerin seçimiyle en iyiler
Bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri) sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törende yılın iddialı filmleri ve yıldızları ödül için mücadele etti. Gecede en iyi kadın oyuncu ile mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu ödülleri paylaştırıldı.
İşte törenden ödülle ayrılanlar:
En İyi Film: Roma
En İyi Kadın Oyuncu: Glenn Close (The Wife) ve Lady Gaga (A Star is Born)
En İyi Erkek Oyuncu: Christian Bale, Vice
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)
En İyi Komedi Filmi: Crazy Rich Asians
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Christian Bale, Vice
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Olivia Colman, The Favourite
En İyi Bilim Kurgu / Korku Filmi: A Quiet Place
En İyi Şarkı: Shallow, A Star Is Born
En iyi aktör- Komedi dizisi: Bill Hader (Barry)
En iyi kadın oyuncu_ Komedi dizisi: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
En iyi erkek oyuncu- Mini dizi ya da TV filmi: Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En iyi kadın oyuncu Mini dizi ya da TV filmi: Amy Adams, Sharp Objects ve Patricia Arquette, Escape at Dannemora
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