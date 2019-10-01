İşte Best Model Türkiye'nin birincileri
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Best Model Türkiye’nin finali önceki akşam Girne Rocks Hotel’de yapıldı.
20 kadın, 20 erkek finalistin yarıştığı gecede kadınlar Yıldırım Mayruk ve Erol Albayrak, erkekler ise Muzaffer Çaha ve Giotelli tasarımları ile podyuma çıktı.
Ece Gürsel, Burç Tunçer ve Tuğçe Sarıkaya’nın birlikte sunduğu geceye Nil Burak, Ali-Aysun Kocatepe, Ege ve Ece Gürsel şarkıları ile renk kattı.
Derya Ekşioğlu ile Tolga Kandemir’in birinci seçildiği yarışmada, Tutku Damla Aygan ve İlksen Jöntürk ikinciliği, Melike Yalnız ve Görkem Gürcan da üçüncülüğü kazandı.
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