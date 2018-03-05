İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
05.03.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

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İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Yaz mevsiminin tadını yaşatan en güzel şeylerden biri de denizin yanı başında veya doğayla ve sevdiklerinizle baş başa kahvaltılar olsa gerek. İstanbul’un popüler kahvaltı mekânlarını sizler için sıraladık. Üstelik tüm bu seçeneklerden, yakala.co fırsatlarıyla faydalanabilirsiniz.

İSTANBUL’UN 10 ÖZEL KAHVALTI MEKÂNI

Boğaz’ın seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde her damak beğenisine göre kahvaltı menüleri bulunan HollywoodCity Cafe, Üsküdar Salacak’ta yer alıyor.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

İstanbul Boğazı’nın en güzel kıvrımlarından birine konumlanmış olan Riva Restaurant, denizin mavisi ile doğanın açık yeşilinin birleştiği noktada konuklarına gurmelerin övgüsüne mazhar olmuş kahvaltılar sunuyor.

İstanbul kahvaltı fırsatları için buraya tıklayınız.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Anadolu Yakasının en çok keyif alınan semtlerinin başında gelen Moda’da yer alan Moda Spor Kulübü, açık büfe kahvaltısıyla güne güzelliklerle dolu bir başlangıç yaptırıyor.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, misafirlerini otel konforunda pikniklerle buluşturuyor, hafta sonlarının keyfini yaşatıyor…

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Polonezköy demek, doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek anlamına geliyor. Şelale Park Polonezköy, serpme kahvaltısı ile bu keyfi taçlandırıyor.

İstanbul kahvaltı fırsatları için buraya tıklayınız.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Yazın gelmesiyle rotamızı çevirdiğimiz Büyükada’da kahvaltının tadını çıkartmak isterseniz, Bistro Candy Garden, sınırsız çay ve menemen eşliğinde serpme ada kahvaltısı sunuyor.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Ağva, yazın olmak istediğimiz yerlerin başında geliyor. Eğer Ağva’da güzel bir gün geçirmek gibi bir planınız varsa Temmuz Otel’in kahvaltısını mutlaka tatmalısınız.

İstanbul kahvaltı fırsatları için buraya tıklayınız.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Boğaz gezisi eşliğinde, müzik dinletileri ve Hababam Sınıfı oyuncularının gösterileri ile teknede kahvaltı yapmaya ne dersiniz?  Bosphorus Organization, her Pazar Unkapanı, Karaköy, Üsküdar’dan kalkışlı teknesi ile nefis bir kahvaltı sunuyor.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

Kaptan köşkündeymişçesine bir manzaraya karşı kahvaltı etmek ister misin? Caddebostan Sensation, spesiyal lezzetlerle deniz manzarasına eşliğinde terasta kahvaltı sunuyor.

İstanbul kahvaltı fırsatları için buraya tıklayınız.

İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI

 

 










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