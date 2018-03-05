İSTANBUL’UN POPÜLER KAHVALTI MEKÂNLARI
Yaz mevsiminin tadını yaşatan en güzel şeylerden biri de denizin yanı başında veya doğayla ve sevdiklerinizle baş başa kahvaltılar olsa gerek. İstanbul’un popüler kahvaltı mekânlarını sizler için sıraladık. Üstelik tüm bu seçeneklerden, yakala.co fırsatlarıyla faydalanabilirsiniz.
İSTANBUL’UN 10 ÖZEL KAHVALTI MEKÂNI
Boğaz’ın seyrine doyumsuz manzarası eşliğinde her damak beğenisine göre kahvaltı menüleri bulunan HollywoodCity Cafe, Üsküdar Salacak’ta yer alıyor.
İstanbul Boğazı’nın en güzel kıvrımlarından birine konumlanmış olan Riva Restaurant, denizin mavisi ile doğanın açık yeşilinin birleştiği noktada konuklarına gurmelerin övgüsüne mazhar olmuş kahvaltılar sunuyor.
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Anadolu Yakasının en çok keyif alınan semtlerinin başında gelen Moda’da yer alan Moda Spor Kulübü, açık büfe kahvaltısıyla güne güzelliklerle dolu bir başlangıç yaptırıyor.
Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, misafirlerini otel konforunda pikniklerle buluşturuyor, hafta sonlarının keyfini yaşatıyor…
Polonezköy demek, doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek anlamına geliyor. Şelale Park Polonezköy, serpme kahvaltısı ile bu keyfi taçlandırıyor.
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Yazın gelmesiyle rotamızı çevirdiğimiz Büyükada’da kahvaltının tadını çıkartmak isterseniz, Bistro Candy Garden, sınırsız çay ve menemen eşliğinde serpme ada kahvaltısı sunuyor.
Ağva, yazın olmak istediğimiz yerlerin başında geliyor. Eğer Ağva’da güzel bir gün geçirmek gibi bir planınız varsa Temmuz Otel’in kahvaltısını mutlaka tatmalısınız.
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Boğaz gezisi eşliğinde, müzik dinletileri ve Hababam Sınıfı oyuncularının gösterileri ile teknede kahvaltı yapmaya ne dersiniz? Bosphorus Organization, her Pazar Unkapanı, Karaköy, Üsküdar’dan kalkışlı teknesi ile nefis bir kahvaltı sunuyor.
Kaptan köşkündeymişçesine bir manzaraya karşı kahvaltı etmek ister misin? Caddebostan Sensation, spesiyal lezzetlerle deniz manzarasına eşliğinde terasta kahvaltı sunuyor.
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