İstanbulluların Hobileri Neler?

Dans etmeyi çok seviyorsunuz ama iş, bir eğlence mekânında veya düğünde dans etmeye gelince çekingen mi kalıyorsunuz? İçinizde dans tutkusu varsa Beşiktaş’ta yer alan İstanbul Dance Life’ta salsa, bachata, tango, zumba ve sirtaki demeden müziğin ve dansın ritmini yakalayabilirsiniz.

Müziğe tutkusu olanlar için de önerimiz var. Bateri öğrenmeyi hep hayal edenlere, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir imkân sunan Moda Frekans Müzik’te bateri çalmak için ilk adımı atabilirsiniz.

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Yüzme öğrenmek veya tekniğinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Parma Otel Taksim'de bire bir yüzme derslerine katılabilirsiniz. Olimpik bir spor branşı olan yüzme, vücudumuzu hem zinde hem de forma tutmayı sağlıyor.

Denizlerin maviliğinin, rüzgârın ve dalgaların uyumu içinde yer almaya hazır mısınız? Atlantis Yatçılık’ın Fenerbahçe Marina’da gerçekleştirdiği sertifikalı yelken eğitimleri ile kıyıdan izleyip de hayran kaldığınız yelkenciler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

Tüm kasların çalışmasını sağlayan yegâne spor yüzme, sadece tatilden tatile bir eğlence değil, başlı başına bir tutkudur. Yüzme bilmeyenler, kendini suda geliştirmek ya da formunu korumak isteyenler Willy Yüzme Okulu’nun Levent’te gerçekleştirdiği yüzme kurslarına katılabilir.

14 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesiste profesyonellere antrenman olanağını sağlamasının yanı sıra amatörler için de at biniciliğinde dersler veren Gebze Atlı Spor Kulübü’nde mükemmel bir hobi edinmek için ilk adımı atabilirsiniz.

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Ülkemiz, dizi ve film dublajı konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Siz de seslendirme sanatçısı olmak istiyorsanız Marmara Sanat Akademisi’nin Beyoğlu ve Şişli şubelerinde çizgi filmleri, animasyon, televizyon ya da sinema filmlerini, dizilerini seslendirme eğitime katılıp, ilk adımı atabilirsiniz.

Tiyatro, drama, oyunculuk, doğaçlama atölyelerine katılmaya ne dersiniz? Taksim’de yer alan Roll Sahne’de harika bir hobi edinebilir, hatta belki de yeteneğinizi daha ileriye taşıyabilirsiniz.

Dizi veya film izlerken, “senaryo şöyle gitseydi daha iyi olurdu, bu rol tam bana göreymiş” gibi düşünceler aklınızdan geçiyorsa Kadıköy’de yer alan Sestanbul Sanat Akademisi'nin 1 aylık senaryo yazarlığı veya diksiyon ya da kamera önü oyunculuk atölyeleri tam size göre olabilir.

Günümüzün en büyük tutkularından biri de fotoğraf oldu. Artık çektiğimiz fotoğrafları sadece ailemize ve yakınlarımıza göstermekle kalmıyor, sosyal medya hesaplarımızı neredeyse arşiv olarak kullanıyoruz. Bu anlamda takipçilerimiz gördüğü fotoğraflar mükemmel olmalı değil mi? Özlem Dikel Fotoğraf Atölyesi’nin Bostancı veya Şişli şubelerinde uygulamalı temel fotoğraf atölyesi sayesinde bakmaya doyulamayan kareler yakalayabilirsiniz.

Cam sanatının renkli dünyası sizi içine mi çekiyor? Üzerinizde aksesuar olarak taşıdığınız veya evinizi süslediğiniz cam sanatı ürünlerini siz de yapmak istemez misiniz? Erenköy’de yer alan Ebru Susamcıoğlu Cam Sanat Atölyesi’nde arayıp da bulamadığınız cam sanatı ürünlerini, kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Gastronomi ve mutfak sanatları, en keyifli hobiler arasında yer alıyor. Mecidiyeköy Atölye Ful, pişirme tekniklerinden makarna ve sosları yapımına, zeytinyağlılardan mezelere, Akdeniz mutfağından nefis köfteler hazırlamaya kadar yemek kursları veriyor.

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