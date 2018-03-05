İstanbulluların Hobileri Neler?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
05.03.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

İstanbulluların Hobileri Neler?

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İstanbulluların Hobileri Neler?

İş görüşmelerinde, sosyal tanışmalarda, hatta yarışma programlarında “hobileriniz nelerdir?” sorusunu sıklıkla duyarız öyle değil mi? Televizyon başında veya internette vakit harcamak da bir yere kadar diyenlerdenseniz hem vaktinizi eğlenceli geçirtecek hem kendinizi iyi hissettirecek birçok atölyeye yakala.co özel indirimleriyle katılabilirsiniz.

Dans etmeyi çok seviyorsunuz ama iş, bir eğlence mekânında veya düğünde dans etmeye gelince çekingen mi kalıyorsunuz? İçinizde dans tutkusu varsa Beşiktaş’ta yer alan İstanbul Dance Life’ta salsa, bachata, tango, zumba ve sirtaki demeden müziğin ve dansın ritmini yakalayabilirsiniz.

İstanbulluların Hobileri Neler

Müziğe tutkusu olanlar için de önerimiz var. Bateri öğrenmeyi hep hayal edenlere, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir imkân sunan Moda Frekans Müzik’te bateri çalmak için ilk adımı atabilirsiniz.

İndirimli faydalanmak için tıklayın.

 

Yüzme öğrenmek veya tekniğinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Parma Otel Taksim'de bire bir yüzme derslerine katılabilirsiniz. Olimpik bir spor branşı olan yüzme, vücudumuzu hem zinde hem de forma tutmayı sağlıyor.

İstanbulluların Hobileri Neler

Denizlerin maviliğinin, rüzgârın ve dalgaların uyumu içinde yer almaya hazır mısınız? Atlantis Yatçılık’ın Fenerbahçe Marina’da gerçekleştirdiği sertifikalı yelken eğitimleri ile kıyıdan izleyip de hayran kaldığınız yelkenciler arasındaki yerinizi alabilirsiniz.

Tüm kasların çalışmasını sağlayan yegâne spor yüzme, sadece tatilden tatile bir eğlence değil, başlı başına bir tutkudur. Yüzme bilmeyenler, kendini suda geliştirmek ya da formunu korumak isteyenler Willy Yüzme Okulu’nun Levent’te gerçekleştirdiği yüzme kurslarına katılabilir.

İstanbulluların Hobileri Neler

14 dönüm arazi üzerinde kurulu olan tesiste profesyonellere antrenman olanağını sağlamasının yanı sıra amatörler için de at biniciliğinde dersler veren Gebze Atlı Spor Kulübü’nde mükemmel bir hobi edinmek için ilk adımı atabilirsiniz.

İndirimli faydalanmak için tıklayın.

 

Ülkemiz, dizi ve film dublajı konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Siz de seslendirme sanatçısı olmak istiyorsanız Marmara Sanat Akademisi’nin Beyoğlu ve Şişli şubelerinde çizgi filmleri, animasyon, televizyon ya da sinema filmlerini, dizilerini seslendirme eğitime katılıp, ilk adımı atabilirsiniz.

Tiyatro, drama, oyunculuk, doğaçlama atölyelerine katılmaya ne dersiniz? Taksim’de yer alan Roll Sahne’de harika bir hobi edinebilir, hatta belki de yeteneğinizi daha ileriye taşıyabilirsiniz.

İstanbulluların Hobileri Neler

Dizi veya film izlerken, “senaryo şöyle gitseydi daha iyi olurdu, bu rol tam bana göreymiş” gibi düşünceler aklınızdan geçiyorsa Kadıköy’de yer alan Sestanbul Sanat Akademisi'nin 1 aylık senaryo yazarlığı veya diksiyon ya da kamera önü oyunculuk atölyeleri tam size göre olabilir.

Günümüzün en büyük tutkularından biri de fotoğraf oldu. Artık çektiğimiz fotoğrafları sadece ailemize ve yakınlarımıza göstermekle kalmıyor, sosyal medya hesaplarımızı neredeyse arşiv olarak kullanıyoruz. Bu anlamda takipçilerimiz gördüğü fotoğraflar mükemmel olmalı değil mi? Özlem Dikel Fotoğraf Atölyesi’nin Bostancı veya Şişli şubelerinde uygulamalı temel fotoğraf atölyesi sayesinde bakmaya doyulamayan kareler yakalayabilirsiniz.

İstanbulluların Hobileri Neler

Cam sanatının renkli dünyası sizi içine mi çekiyor? Üzerinizde aksesuar olarak taşıdığınız veya evinizi süslediğiniz cam sanatı ürünlerini siz de yapmak istemez misiniz? Erenköy’de yer alan Ebru Susamcıoğlu Cam Sanat Atölyesi’nde arayıp da bulamadığınız cam sanatı ürünlerini, kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Gastronomi ve mutfak sanatları, en keyifli hobiler arasında yer alıyor. Mecidiyeköy Atölye Ful, pişirme tekniklerinden makarna ve sosları yapımına, zeytinyağlılardan mezelere, Akdeniz mutfağından nefis köfteler hazırlamaya kadar yemek kursları veriyor.

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İstanbulluların Hobileri Neler

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