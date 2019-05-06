İstanbullular Doğal Yaşam Festivali'ne akın etti
Doğal Yaşam Festivali, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde hafta sonu gerçekleşti…
İki gün süren Doğal Yaşam Festivali’ne katılan 18 bin ziyaretçi birçok alanda hazırlanan etkinliklere katılıp uzman isimlerden Doğal Yaşam ile ilgili bilgiler aldı…
Festivalin ikinci gününde Sahneye çıkan Elif Kaya, ziyaretçi ve katılımcılara unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.
Festivale katılan Rıza Çalımbay futbolseverler ile bol bol fotoğraf çektirdi…
Happy Nest tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından büyük, küçük üretici firmaları bir araya getiren organizasyonunda çocuk etkinlik alanında iki gün boyunca ücretsiz çocuk atölyeleri, oyunlar, kitap etkinlikleri, yazar buluşmaları, kukla gösterileri, sokak oyunları ve birçok sürpriz etkinlikler yer aldı.
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