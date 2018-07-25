İstanbullu melekler
Elizabeth Banks'in iki hafta önce yaptığı İstanbul ziyaretinin sebebi ortaya çıktı. Amerikalı ünlü oyuncu ve yönetmenin Charlie's Angels 3 (Charlie'nin Melekleri 3) filmi için mekan araştırması yaptığı öğrenildi.
Başrollerini Kristen Stewart, Lupita Nyong'o ve Naomi Scott'ın paylaştğı filmin İstanbul çekimleri 2 hafta sürecek. Ağırlıklı olarak şehrin en lüks mekanları kullanılacak. Filmin bazı bölümleri de Berlin ve Hamburg'da çekilecek. Charlie'nin Melekleri serisinin yeni filmi 7 Haziran 2019'da gösterime girecek.
Charlie'nin Melekleri ilk olarak dizi formatıyla yayınlanmış, 1976'da başlayan dizi 5 sezon devam etmişti. Farrah Fawcett, Kate Jackson ve Jacqueline Smith'mi kadrosuyla efsane olan dizide daha sonra Fawcett'ın yerini Cheryl Ladd almıştı.
2000'de çekilen ilk filmde Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu başroldeydi. Bu film dünya çapında 264 milyon doyar hasılata ulaştı. 2003'te de aynı ekiple çekilen ream filmi 259 milyon dolar kazandı.
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