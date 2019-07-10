İstanbul'dan Troya geçti
Yüzyıllar önce yaşanmış bir savaşın ve destansı bir aşkın dramını anlatan Troya’nın, epik operası 10. Uluslararası Opera Festivali kapsamında, 6-7 Temmuz’da İstanbul’da sahnelendi.
Tarihe iz bırakan savaşın ve destansı aşkın epik operası; dekor, ışık, ses, görüntü, renk, müzik, dans tasarımı ve görkemli bir göz şöleniyle sanatseverlere ulaştı.
Zorlu Center’da gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. 300 kişilik Troya ekibi, temsil sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
Geçtiğimiz yıl, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girişinin 20'inci yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Opera ve Bale’nin projesi olarak hayata geçirildi.
20 binden fazla izleyiciye ulaşan ve dünyanın en prestijli sanat kurumlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu’nda da dakikalarca ayakta alkışlanan ‘Troya’nın bestesi; Bujor Hoinic’e, librettosu Artun Hoinic’e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz’a ve koreografisi Volkan Ersoy’a ait.
‘Troya’da; Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ‘Homeros’u, Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ‘Paris’i, Paris’in kardeşi ‘Hector’u Tan Sağtürk canlandırıyor.
Başrol kostümlerini modacı Atıl Kutoğlu’nun tasarladığı Troya’nın; dekor tasarımı Özgür Usta, kostümler Aydan Çınar imzasını taşıyor.
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