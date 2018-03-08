İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

Peki, balık sürülerinin birbirlerine hiç çarpmadan yol alabildiklerini? Ya da sadece bir metroya binerek bir köpekbalığını ziyaret edebileceğinizi biliyor musunuz? Sualtıyla ilgili tüm bu şaşırtıcı bilgilere ve hayranlık uyandıracak büyülü bir dünyayı İstanbul’da keşfetmek mümkün.

Hem sevdiklerinizle birlikte su altı dünyasında keyifli zamanlara geçirmek hem de bin bir çeşit su altı canlısının muhteşem dünyasını dolaşırken büyülenmek için SEA Life’a gelebilirsiniz. Üstelik yakala.co üyelerine özel indirimli bilet imkanından da yararlanmak için bu linke tıklayabilir, sular altındaki gizemli dünyaya dalış yapabilirsiniz.

5 MİLYON LİTRE SUYUN İÇİNDE 15 BİN DENİZ CANLISINI GÖRÜN!

8.000 metrekarelik alan üzerinde ziyaretçilerini ağırlayan bu sualtı dünyasında yer alan 51 adet sergi tankında, 5 milyon litre suyun içerisinde 500’ün üzerinde türden yaklaşık 15 bin deniz canlısı yaşıyor. Bunlar arasında kum kaplanı, zebra, çekiçbaş gibi 15 farklı türdeki 60’ın üzerinde köpekbalığından oluşan, Türkiye’nin en geniş köpekbalığı ailesi ve en büyük 2 köpekbalığı yer alıyor. Yine köpekbalığı ailesine mensup olan farklı türlerde, boyu 3 metrenin de üzerinde devasa vatozlar da İstanbul’daki ziyaretçilere merhaba diyor. Bu geniş okyanus tankı içerisinde yer alan diğer canlılar arasında ise türünün yaşı 570 milyon yıl olan at nalı yengeci ya da 1,5 metre uzunluğundaki dilleri ile Amazon yerlileri tarafından efsaneleştirilmiş arapaymalar gibi pek çok ilgi çekici tür bulunuyor.

83 METRE UZUNLUĞUNDAKİ OKYANUS TÜNELİNİ KEŞFEDİN!

Burada, Avrupa’nın tek Dijital Akvaryumu, çocukların uzmanlar eşliğinde bazı deniz canlılarına dokunmasına izin veren kaya havuzları, doğum günü ve kutlamalar için hazırlanan özel olarak hazırlanan bir Doğum Günü Odası, doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye’nin ilk ve tek Bakanlık onaylı özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi ve neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda 83 metrelik Avrupa’nın en uzun okyanus tüneli bulunuyor. Yağmur Ormanları’nın gizemli dünyasını keşfetmek, bir deniz canlısına dokunmak veya işletmenin mağazasında kendiniz ya da sevdikleriniz için su altı temalı özel ürünlerden almak mümkün.

KÖPEKBALIĞI KRALLIĞINI ZİYARET EDİN!

15 farklı türden 61 adet köpekbalığını görebileceğiniz mekanda Çekiçbaş, Kum Kaplanı, Gitar, Hemşire, Zebra, Gri Yüzgeçli, Siyah Yüzgeçli köpekbalıkları ve daha birçok tür canlı, köpekbalığı ailesini oluşturuyor.

Çevrenize bakın ve çekiçbaş köpekbalığı, kum kaplanı, hemşire, gitar, zebra ve siyah yüzgeçli köpekbalığı ve diğer canlılar için özel olarak tasarlanmış Okyanus Tankı içerisinde yaşayan köpekbalıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

GÖRÜN, ÇİZİN, YÜZMELERİNİ İZLEYİN!

Çocukların hayallerindeki deniz canlılarını resmedip dev akvaryumda yüzerken izleyebildikleri Resim Akvaryum da burada çocukları bekliyor. Bu akvaryumda balıkları çocuklar tasarlıyor!

Çizimlerin canlandığı, çocukların hayallerindeki balıkların gerçeğe dönüştüğü sihirli oyun alanı Resim Akvaryum’un içine dalın! Egzotik balıkların güzelliğinden ilham alın, kendi hayalinizdeki balığı çizin, multimedia tarayıcıdan geçirin ve dijital akvaryumda yüzdüğünü izleyin.

Resim Akvaryum'da çocuklar, birbirinden farklı deniz canlılarının şablonlarını diledikleri gibi renklendiriyor, isimlerini yazıyor, dijital tarayıcıdan geçiriyor ve kendi tasarımı olan balıkları dijital akvaryumda yüzdürüyor. Çizimlerin canlandığı, çocukların hayallerindeki balıkları gerçeğe dönüştürdüğü sihirli oyun alanı Resim Akvaryum’daki balıklarla çocuklar hem deniz canlılarını tanıyor hem de onlara hayat vermenin keyfini yaşıyor. Hayat verdikleri balıkları sadece izlemeyen aynı zamanda onları besleyebilen çocuklar deniz canlılarıyla iletişime geçerek doğayla bağ kurmayı öğreniyor.













