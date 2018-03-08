İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.
GeriKeyif İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
08.03.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

Köpekbalıklarının renk körü olduğunu biliyor muydunuz? Peki, balık sürülerinin birbirlerine hiç çarpmadan yol alabildiklerini? Şaşırtıcı bilgilere ve hayranlık uyandıracak büyülü bir dünyayı keşfe ihtiyacınız varsa, SEA LIFE İstanbul’a gelmelisiniz.

Peki, balık sürülerinin birbirlerine hiç çarpmadan yol alabildiklerini? Ya da sadece bir metroya binerek bir köpekbalığını ziyaret edebileceğinizi biliyor musunuz? Sualtıyla ilgili tüm bu şaşırtıcı bilgilere ve hayranlık uyandıracak büyülü bir dünyayı İstanbul’da keşfetmek mümkün.

Hem sevdiklerinizle birlikte su altı dünyasında keyifli zamanlara geçirmek hem de bin bir çeşit su altı canlısının muhteşem dünyasını dolaşırken büyülenmek için SEA Life’a gelebilirsiniz. Üstelik yakala.co üyelerine özel indirimli bilet imkanından da yararlanmak için bu linke tıklayabilir, sular altındaki gizemli dünyaya dalış yapabilirsiniz.

5 MİLYON LİTRE SUYUN İÇİNDE 15 BİN DENİZ CANLISINI GÖRÜN!

8.000 metrekarelik alan üzerinde ziyaretçilerini ağırlayan bu sualtı dünyasında yer alan 51 adet sergi tankında, 5 milyon litre suyun içerisinde 500’ün üzerinde türden yaklaşık 15 bin deniz canlısı yaşıyor. Bunlar arasında kum kaplanı, zebra, çekiçbaş gibi 15 farklı türdeki 60’ın üzerinde köpekbalığından oluşan, Türkiye’nin en geniş köpekbalığı ailesi ve en büyük 2 köpekbalığı yer alıyor. Yine köpekbalığı ailesine mensup olan farklı türlerde, boyu 3 metrenin de üzerinde devasa vatozlar da İstanbul’daki ziyaretçilere merhaba diyor. Bu geniş okyanus tankı içerisinde yer alan diğer canlılar arasında ise türünün yaşı 570 milyon yıl olan at nalı yengeci ya da 1,5 metre uzunluğundaki dilleri ile Amazon yerlileri tarafından efsaneleştirilmiş arapaymalar gibi pek çok ilgi çekici tür bulunuyor.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

83 METRE UZUNLUĞUNDAKİ OKYANUS TÜNELİNİ KEŞFEDİN!

Burada, Avrupa’nın tek Dijital Akvaryumu, çocukların uzmanlar eşliğinde bazı deniz canlılarına dokunmasına izin veren kaya havuzları, doğum günü ve kutlamalar için hazırlanan özel olarak hazırlanan bir Doğum Günü Odası, doğada yaralı halde bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği Türkiye’nin ilk ve tek Bakanlık onaylı özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi ve neredeyse bir futbol sahası uzunluğunda 83 metrelik Avrupa’nın en uzun okyanus tüneli bulunuyor. Yağmur Ormanları’nın gizemli dünyasını keşfetmek, bir deniz canlısına dokunmak veya işletmenin mağazasında kendiniz ya da sevdikleriniz için su altı temalı özel ürünlerden almak mümkün.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

KÖPEKBALIĞI KRALLIĞINI ZİYARET EDİN!

15 farklı türden 61 adet köpekbalığını görebileceğiniz mekanda Çekiçbaş, Kum Kaplanı, Gitar, Hemşire, Zebra, Gri Yüzgeçli, Siyah Yüzgeçli köpekbalıkları ve daha birçok tür canlı, köpekbalığı ailesini oluşturuyor.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

Çevrenize bakın ve çekiçbaş köpekbalığı, kum kaplanı, hemşire, gitar, zebra ve siyah yüzgeçli köpekbalığı ve diğer canlılar için özel olarak tasarlanmış Okyanus Tankı içerisinde yaşayan köpekbalıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

GÖRÜN, ÇİZİN, YÜZMELERİNİ İZLEYİN!

Çocukların hayallerindeki deniz canlılarını resmedip dev akvaryumda yüzerken izleyebildikleri Resim Akvaryum da burada çocukları bekliyor. Bu akvaryumda balıkları çocuklar tasarlıyor!

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

Çizimlerin canlandığı, çocukların hayallerindeki balıkların gerçeğe dönüştüğü sihirli oyun alanı Resim Akvaryum’un içine dalın! Egzotik balıkların güzelliğinden ilham alın, kendi hayalinizdeki balığı çizin, multimedia tarayıcıdan geçirin ve dijital akvaryumda yüzdüğünü izleyin.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

Resim Akvaryum'da çocuklar, birbirinden farklı deniz canlılarının şablonlarını diledikleri gibi renklendiriyor, isimlerini yazıyor, dijital tarayıcıdan geçiriyor ve kendi tasarımı olan balıkları dijital akvaryumda yüzdürüyor. Çizimlerin canlandığı, çocukların hayallerindeki balıkları gerçeğe dönüştürdüğü sihirli oyun alanı Resim Akvaryum’daki balıklarla çocuklar hem deniz canlılarını tanıyor hem de onlara hayat vermenin keyfini yaşıyor. Hayat verdikleri balıkları sadece izlemeyen aynı zamanda onları besleyebilen çocuklar deniz canlılarıyla iletişime geçerek doğayla bağ kurmayı öğreniyor.

İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.


İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.
İstanbul’daki köpekbalıkları hayrete düşüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gonca Akkuş ve Ebru Şallı ’arabulucu’ istemedi

Gökçe'nin sahnedeki zor anları

'Bir kadın kendini bu duruma nasıl sokar?'

Ali Erkazan hakim karşısında