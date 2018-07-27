İstanbul’da Yazın Tadını Yaşatan 8 Açık Havuz!
Yazın şehirde akşamları güzel ama öğlen sıcakları hiç çekilmiyor değil mi? En ufak bir gölge bile görsek altına sığınmak istiyoruz. E tatile de çıksak bile biliyoruz ki güzel her şey çabuk bitiyor, göz açıp kapayana kadar tatil gelip geçiyor, yine şehre dönüyoruz. Peki, bu sıcaklarla nasıl başa çıkacağız? Tabi ki burnumuzu tıkayıp bir güzel havuza atlayarak!
Şehrin en kaliteli otellerinin açık havuzları sezon boyunca İstanbulluları bekliyor. Hatta bazıları kahvaltı imkanı da sunuyor, kimi ise havuz keyfini lezzetli menülerle çeşitlendiriyor. O halde gelin, sizin için listelediğiniz şehrin en güzel havuzlarına bir göz atalım. Hem de hepsi yakala.co’lulara özel indirimlerle…
BURGU ARJAAN & TANGO ARJAAN BY ROTANA’DA HAVUZ SEFASI!
Mevsim yaz, Burgu Arjaan’da günlerden keyif…
İşe gitmeden önce veya iş çıkışlarında ya da hafta sonları şehir hayatının temposundan ve stresinden uzaklaşmak için çok da uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin en prestijli noktalarından Burgu Arjaan’ın havuzunda rahatlayabilir, güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
Bu havuzda eğlence dolu bir yaz günü geçirmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
ATAŞEHİR’İN 5 YILDIZLI OTELİNDE HAVUZ KEYFİ: RADISSON BLU HOTEL ISTANBUL ASIA!
Yaz aylarının sıcakları sizi bunaltmasın, tam tersine keyif versin istiyorsanız, işte size 5 yıldızlı havuz sefası… Şezlongunuza uzanın güneşlenmenin tadını çıkarın, biraz bronzlaşmak size yakışacaktır.
Yaz keyfini bu havuzda yaşamak için tıklamanız gereken link burada:
SILENCE ISTANBUL HOTEL’DE YAZ BOYU AÇIK HAVUZ SERİNLİĞİ!
Havalar ısınıyor; ısındıkça serinleme istediğiniz daha da mı artıyor?
İşte size serinlemeniz için harika bir fırsat. İstanbul’un göbeğinde, kaliteli hizmetle havuzun tadını çıkarın, dilediğiniz gibi serinleyin…
Yaz keyfini bu havuzda yaşamak için tıklamanız gereken link burada:
NOVOTEL ISTANBUL CITY WEST’TE ÖNCE AÇIK BÜFE KAHVALTI SONRA HAVUZ!
İstanbul’un karmaşasından bir günlüğüne kaçış planı hazırladık... Nasıl mı?
Önce usta şeflerin elinden çıkma nefis geç kahvaltı ile güne başlayın, ardından şehrin tam içinde harika bir havuz sefası keyfi sürün!
Havuz keyfini lezzetli bir kahvaltıyla taçlandırmak isteyenler için link burada:
THE GREEN PARK BOSTANCI'DA YAZ BOYUNCA HAVUZ SERİNLİĞİ!
Yaz sıcakları sizi bunaltmaya başladıysa, biraz havuzda serinlemeye ne dersiniz? Tatile gidemiyorsanız tatil size gelsin.
Sıcak yaz günlerini bu harika havuzun keyfini yaşayarak geçirmek için tıklanması gereken link burada…
ATAKÖY MARİNA NOSSA COSTA'DA DENİZİN ORTASINDA HAVUZ SEFASI!
Türkiye’nin ilk “Altın Çıpa” ödüllü marinası olan Ataköy Marina’da benzersiz bir havuz keyfi sizi bekliyor olacak! Uzandığının şezlongunda baktığınız her alanda deniz ve İstanbul’un güzel şehir manzarasını izleyebileceksiniz.
İstanbul’da olduğunu unutup 27 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, deniz suyuyla doldurulmuş havuz ile tatil gibi zaman geçirme şansı bu linke saklı:
SİLİVRİ ESER DIAMOND HOTEL’DE AQUA PARK, HAVUZ VE MENÜ!
Bu sıcaklarda tatil günlerinin gelmesini beklemeyin, şehrin yanı başında yaz tatili gibi bir gün yaşayın!
Stresini ve yorgunluğunu atacağınız, kendini yeniden bulacağınız, güneşin, yazın, serinliği yaşatan açık havuzun tadını çıkartacağınız bu fırsat kaçırmaya gelmez… Bu fırsatı değerlendirerek, Eser Diamond’ın şık, konforlu ve seçkin atmosferinde güneşin ve enfes menünün tadını çıkartın, havuzda dilediğince kulaç atın!
Ege’de veya Akdeniz’deymişsin gibi tatilden bir gün yaşamak için şehrin hızlı ve yorucu temposuna dur de, gününü tatile çevirmek için tıklanması gereken link burada:
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