İstanbul’da sinema şöleni

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
09.04.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

İstanbul’da sinema şöleni

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İstanbul’da sinema şöleni

Sinemaseverlerin yıl boyuna heyecanla beklediği İstanbul Film Festivali’nin 37’ncisi başladı. Açılış töreninde festivalin onur ödülleri de sahiplerini buldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali, geçtiğimiz cuma akşamı Lütfi Kırdar’da yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye sinemasının seçkin isimlerinin yanı sıra İngiliz yönetmen Peter Greenaway, multimedya sanatçısı ve yönetmen eşi Saskia Boddeke ile oyuncu Travis Fimmel gibi yabancı yıldızlar da katıldı.
Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği açılış töreninde Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketler takdim edildi. Bu yılki Sinema Emek Ödülü, 20 yıldır Atlas Sineması’nın müdürü olan Cevdet Pişkin’e verildi. Onur ödülleri ise Arif Keskiner, Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Perihan Savaş’ın oldu.
17 Nisan’a dek devam edecek 37. İstanbul Film Festivali’nde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festival kapsamında söyleşiler, sergiler ve özel etkinlikler de düzenlenecek. 

İstanbul’da sinema şöleni
Aram Gülyüz’e ödülünü Perran Kutman takdim etti.

İstanbul’da sinema şöleni

Perihan Savaş

İstanbul’da sinema şöleni

Travis Fimmel

İstanbul’da sinema şöleni

Osman Şahin’e ödülünü sinema yazarı Atilla Dorsay verdi.

İstanbul’da sinema şöleni

Hale Soygazi - Hatice Aslan - Perihan Savaş - Perran Kutman

İstanbul’da sinema şöleni


Kadir İnanır - Jülide Kural

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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