İstanbul’da sinema şöleni
Sinemaseverlerin yıl boyuna heyecanla beklediği İstanbul Film Festivali’nin 37’ncisi başladı. Açılış töreninde festivalin onur ödülleri de sahiplerini buldu.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali, geçtiğimiz cuma akşamı Lütfi Kırdar’da yapılan açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye sinemasının seçkin isimlerinin yanı sıra İngiliz yönetmen Peter Greenaway, multimedya sanatçısı ve yönetmen eşi Saskia Boddeke ile oyuncu Travis Fimmel gibi yabancı yıldızlar da katıldı.
Sunuculuğunu Cem Davran’ın üstlendiği açılış töreninde Sinema Onur Ödülleri’nin yanı sıra festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketler takdim edildi. Bu yılki Sinema Emek Ödülü, 20 yıldır Atlas Sineması’nın müdürü olan Cevdet Pişkin’e verildi. Onur ödülleri ise Arif Keskiner, Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Perihan Savaş’ın oldu.
17 Nisan’a dek devam edecek 37. İstanbul Film Festivali’nde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek. Festival kapsamında söyleşiler, sergiler ve özel etkinlikler de düzenlenecek.
Aram Gülyüz’e ödülünü Perran Kutman takdim etti.
Perihan Savaş
Travis Fimmel
Osman Şahin’e ödülünü sinema yazarı Atilla Dorsay verdi.
Hale Soygazi - Hatice Aslan - Perihan Savaş - Perran Kutman
Kadir İnanır - Jülide Kural
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