İstanbul’da müzik rüzgarı
fizy İstanbul Müzik Haftası sona erdi. 6-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen festivalde Ceza’dan Teoman’a, Haluk Levent’ten Kenan Doğulu’ya pop, rock ve rap dünyasının birçok ünlü ismi ve grubu sahneye çıktı.
3 gün boyunca İstanbul’da müzik rüzgarı estiren festival önceki gün sona erdi. 8 Kasım’da Volkswagen Arena’da yapılan Pop Gecesi’nde Eda Baba, Gökcan Sanlıman, Sena Şener, Kalben, Gökhan Türkmen ve maNga sahneye çıktı. Gecenin finalini Kenan Doğulu yaptı. Festivalin son gününde, rock ve metal müziğin ünlü isimleri hayranları ile buluştu. Sırasıyla Pilli Bebek, Moğollar, Norm Ender, Pentagram ve Teoman sahneye çıktı.
Yakın zamanda annesini kaybeden Haluk Levent, “Eğlendirmeye psikolojik olarak hazır değilim. Size saygımdan dolayı gelip sadece iyi akşamlar dilemek istedim. Lütfen beni bağışlayın” dedi.
Kenan Doğulu ve Manga’nın solisti Ferman Akgül, “Çakkıdı” şarkısında düet yaptı.
Ekin Beril
Eda Baba
Teoman
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