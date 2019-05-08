İstanbul’da Hollywood filmi çekilecek
Los Angeles’ta yaşayan Türk yapımcı Semih Eren ve Amerikalı yapımcı/aktör Timoty Patrick Cavanaugh’un ortak yapımcılığını üstlendiği filmi Brian Presley yönetecek.
Brian Presley aynı zamanda filmde başrol oynayacak. Adı telif hakları nedeniyle gizli tutulan filmin konusunun Kaşıkçı Elması soygunuyla ilgili olduğu açıklandı. Semih Eren, Cavanaugh ve Presley önümüzdeki hafta İstanbul’a gelip film çekimleri için mekan incelemesi yapacaklar.
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