İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
14.03.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ!

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İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ!

Hafta sonunu sevmeyen var mı? İş, okul derken o beş gün nasıl geçiyor, anlamıyoruz. Cuma günleri saat 6’yı dört gözle bekliyoruz. Hafta sonu zaten güzel ama bir de bahar gelince çok daha güzel. Peki, hafta sonları şehirde ne yapmalı? Gelin sizin için hazırladığımız önerilere birlikte bakalım. Üstelik yakala.co’lulara indirimli fırsatlarla…

Sheraton İstanbul Ataköy’de Hayatınızın En Konforlu Pikniğine Katılın!

Bir piknik hayal edin;

Birkaç dakikada gittiğiniz, eşya taşımadığınız, yemek yapmadığınız, sofra kurmadığınız, sadece keyfini çıkardığınız… Hayatınızın en konforlu pikniği için yerinizi ayırtın.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-kahvalti-brunch/sheraton-istanbul-atakoyde-piknik-4--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Patlıcan Polonezköy’ün Kır Bahçesinde Serpme Kahvaltı Yapın!

Bazı mekânları anlatmaya kelimeler yetmez. Gidip, görüp, hissetmedikçe de o mekân kolay kolay anlaşılmaz. İşte, Patlıcan Polonezköy de böyle bir yer. Hep o masallarda anlatılan yemyeşil bahçeleri andıran…

Patlıcan Polonezköy'de şehrin karmaşasından kaçarak yapacağınız kahvaltı size ve sevdiklerinize o kadar iyi gelecek ki, nefes aldığını hissedeceksiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-kahvalti-brunch/patlican-polonezkoyde-serpme-kahvalti-2--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Madame Tussauds İstanbul’da Dünya Yıldızlarıyla Buluşun!

Merkezi Londra’da yer alan, 250 yıllık tarihe sahip, dünyaca ünlü Madame Tussauds İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde yerli ve yabancı yıldızların balmumu heykelleriyle benzersiz bir deneyim, unutulmaz bir keyif yaşatıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/madame-tussauds-istanbul-giris-bileti--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul Dünyasını Keşfe Çıkın!

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler için bir arada keyifli vakit geçirip, yaratıcılıklarını geliştirecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Merkeze 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleriyle, 14 yaşın üzerindeki yetişkinler ise çocuklarıyla giriş yapabiliyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/legoland-discovery-centrea-giris-bileti--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Sea Lıfe İstanbul'da Su Altının Güzelliklerini Keşfedin!

Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, Bayrampaşa Forum AVM içerisinde 8.000 metrekarelik alan üzerinde özel temalı alanlarda sunulan 15.000’i aşkın canlı çeşidi bir arada görme imkanı sağlıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-etkinlik-aktivite/sea-life-istanbul-indirimli-giris-bileti--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Kız Kulesi’nde Kuledebar Menüsünü Tadın!

İstanbul'un muhteşem manzarasında yer alan ve Boğaz’ı 360 derece izlemenin tarifsiz mutluluğunu sunan Kız Kulesi Kuledebar, şehrin tam ortasında, denizin üstünde, yıldızların altında benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/kiz-kulesinde-2-kisilik-kuledebar-menu-2--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Büyükada Ada Palas’ta Romantik Yemek Yiyin!

Tripadvisor tarafından en iyi dereceyi alan ve Büyükada’nın en romantik otelinde evlilik teklifi yapmak isteyenlere ve sevgililere duyurulur... Özel yemek ambiyansları arayanlara duyurulur... Secret Garden Restaurant kesinlikle yemek yiyebileceğiniz en romantik ve saklı yerlerden biri! Mum ışıkları altında fondan gelen romantik hafif müzik eşliğinde bahçede baş başa barbekü eşliğinde şarap kadehleri tokuşturarak unutulmaz anların keyfini çıkaracak masal gibi bir gün yaşayabilirsiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/ada-palasda-2-kisilik-romantik-yemek-10--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Radisson Blu Hotel İstanbul Ataköy’de Canlı Müzikli 90’lar Gecesine Katılın!

Radisson Blu Hotel İstanbul Ataköy, 90'ların en güzel akustik şarkılarıyla birlikte sınırsız bir eğlence sunuyor.  “90'lar bir başkaydı” diyenlere unutulmaz bir gece vaat ediyor... Bu gecede müziklerle coşabilir, geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/radisson-blu-atakoyde-90-lar-gecesi--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ

Moda Spor Kulübü’nün Meşhur Cumartesi Eğlencesine Katılın!

Hafta sonun enerjisini depolayacağın eşsiz Cumartesi eğlencesi Moda Spor Kulübü’nde sizi bekliyor.

Sahnede her telden müzikle coşturan ses sanatçıları varsa, masalar doyumsuz lezzetlerle donatılmışsa Cumartesi geceleri evde TV başında değil, Moda Spor Kulübü’nün lezzet dolu masasında olmalısınız.

https://www.yakala.co/istanbul/istanbul-yeme-icme/istanbul-aksam-yemegi/moda-sporda-cumartesi-eglencesi--firsati

İSTANBUL’DA HAFTA SONUNU İPLE ÇEKTİRECEK 9 ÖNERİ


Bu zamana kadar duyduğunuz en ilginç isim nedir? | Sarı Mikrofon

Bu zamana kadar duyduğunuz en ilginç isim nedir? | Sarı MikrofonSarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara " Duyduğunuz en ilginç isim nedir? sorusunu yöneltti.Bakalım insanların en şaşırdıkları isimler neler?
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