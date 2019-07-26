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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
26.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

İstanbul'da bir Hollywood yıldızı

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İstanbul'da bir Hollywood yıldızı

Hollywood'un emektarlarından Eric Roberts, "Öteki İhtimal" filminin çekimleri için İstanbul'a geldi.

Los Angeles'ten THY'nin tarifeli seferiyle saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na gelen Eric Roberts'ı, filmin yapım şirketinin yetkilileri karşıladı. Roberts, buradan kalacağı otele geçti.

Oscarlı oyuncu Julia Roberts'ın ağabeyi olan Eric Roberts, yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal'ın gerçekleştirdiği "Öteki İhtimal" filmde, uluslararası suç lideri "Alexander Knight" karakterini canlandıracak.

Newmark Film'in yapımını üstlendiği filmin senaryosunu İnal'ın yanı sıra Özkan Küçük kaleme aldı. Aksiyon ve dram türündeki filmin tasarımını, Irmak Çığ Erlertürk yaptı.

Müziklerine Yıldıray Gürgen'in imza attığı filmin oyuncu kadrosunda başta Eric Roberts olmak üzere Berrak Tüzünataç, Şerif Erol, Ali Hasıl, Yetkin Dikinciler, Gürgen Öz, Aslı Tandoğan, Hakan Meriçliler, Deniz Bolışık, Cihan Şimşek, Tansel Öngel, Serhat Özcan, Gizem Coşkun, Kuzey Yücehan, Ruhi Sarı, Yeşim Salkım, Ümit Çırak, Sinan Bengier, Mahmut Gökgöz, Yüksek Ünal, Erkan Taşdöğen ve Tuana Melis Almacı yer alıyor.

Filmin aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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