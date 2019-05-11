İstanbul'a geliyor
Elektronik müzik dünyasının önemli isimlerini müzikseverler ile buluşturan Big Burn Nights serisi sezonun son etkinliğinde 17 Mayıs Cumartesi gecesi Patrice Baumel’i RX İstanbul’da ağırlayacak.
Patrice Baumel, 17 Mayıs’ta Big Burn Nights sunumuyla RX kabinin başına geçiyor. 1996 yılında Doğu Almanya'dan Amsterdam'a yerleşmesiyle Dj'lik ve prodüktörlüğe soyunan Patrice Baumel, Amsterdam’ın efsanevi kulüplerinden Trouw’un ve Avrupa’nın önde gelen mekanlarında gerçekleştirdiği Black Magic ve HiFi geceleriyle biliniyor, “yetişkinler için tekno müzik’’ olarak tanımladığı tarzına devam ediyor.
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