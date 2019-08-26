'İstanbul Rooftop Festival' 7 Eylül'de başlıyor
Bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Rooftop Festival, 7 Eylül Cumartesi günü şehrin teraslarının kapılarını açıyor.
2015 yılından bu yana 30 binden fazla müzikseveri ağırlayan ve 7 Eylül tarihinde İstanbul'un en gözde teraslarında gerçekleşecek olan İstanbul Rooftop Festival, katılımcıların müzik zevklerine göre seçim yapabildikleri 40'tan fazla müzisyene ev sahipliği yapacak. Performansların yanı sıra birbirinden farklı aktivitelerin de gün boyu devam edeceği festivalde, katılımcılar yaza hep beraber son bir kez veda edecek.
Dünyaca ünlü müzisyenlerin yanı sıra yerli sahnenin de en güçlü isimlerini ağırlayacak olan festivalde, kokteyl atölyelerinden gastronomi atölyelerine, uçurtma yapımından yogaya kadar daha bir çok aktivite gerçekleştirilecek.
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