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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
aa-kultur-sanat
28.03.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

İstanbul Modern'de taşınma başladı

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İstanbul Modern'de taşınma başladı

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçici olarak faaliyet göstereceği Beyoğlu'ndaki eski Union Francaise binasına taşınmaya başladı.

Yaklaşık 14 yıldır Karaköy'deki 4 numaralı Antrepo'da faaliyetlerini sürdüren ve son ziyaretçilerini geçen hafta ağırlayan müzenin parçaları tek tek toplanıyor.

Müzede yer alan süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, kütüphane, mağazalar ve sinema salonunun taşınması, profesyonel bir ekip tarafından detaylı çalışmalarla yapılıyor.

Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Semiha Berksoy, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ara Güler, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Georg Baselitz, Hermann Nitsch, Tony Cragg ve Balkan Naci İslimyeli gibi farklı coğrafyalardan 109 sanatçının, "Sanatçı ve Zamanı" adlı koleksiyon sergisinde bulunan 193 eseri de taşınan parçalar arasında yer alıyor.

Eğitim ve sosyal programlar da sunan İstanbul Modern'in taşınma işleminin Nisan ayının ortalarında tamamlanması planlanıyor.
11 Aralık 2004'te 8 bin metrekare üzerine kurulan ve bugüne kadar 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan müze, tüm faaliyetlerini bir süreliğine Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'ndeki eski Union Francaise binasında sürdürecek.

Alexandre Vallaury tarafından 1896'da inşa edilen Union Francaise binası, İstanbul Modern'in geçici mekanı olarak Mayıs ayı içinde ziyarete açılacak.
Mimarlık dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen "Pritzker" alan ve dünyaca ünlü binalara imza atan Renzo Piano'nun tasarlayacağı İstanbul Modern'in yeni binasının ise Galataport sahası içerisinde inşa edilerek dünya standartlarında bir tasarımla 36 ayda tamamlanması planlanıyor.  İstanbul Modern'in yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding'in ortaklaşa katkısıyla yapılacak.

İstanbul Modern, kurulduğu günden bu yana yerel yönetim, kamu ve özel sektörün desteği ve işbirliğiyle her kesimden ziyaretçiye hizmet veriyor.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü (2010) ve Avrupa Müzeler Forumu Özel Ödülü (2009) de dahil olmak üzere 20 ödüle layık görülen müzenin ortaklık yaptığı kurumlar arasında, "Londra Design Museum", Dublin'deki "Irish Museum of Modern Art", Atina'daki "Benaki Müzesi", Viyana'daki "Verbund Koleksiyonu", Selanik ve Moskova fotoğraf bienalleri yer alıyor.

İstanbul Modern'de, sanatçı ve akademisyenlerin sunduğu seminerler ile çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özel atölye çalışmaları da bulunuyor.
Sunduğu ücretsiz eğitim programlarıyla da 750 bini aşkın çocuk ve genci sanatla buluşturan İstanbul Modern'de bugüne kadar 53 süreli sergide 765 sanatçı, 6 koleksiyon sergisinde 256 sanatçı, 35 fotoğraf sergisinde 380 sanatçı, 13 video sergisinde ise 46 sanatçının bir çok farklı çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Modern ve çağdaş sanat yapıtlarını, fotoğraf, tasarım, mimari, yeni medya ve sinema alanındaki üretimleri koleksiyonunda toplayan, koruyan, sergileyen ve belgeleyen İstanbul Modern, 9'u süreli koleksiyon, 8'i fotoğraf sergisi olmak üzere 17 yurt dışı sergisini de sanatseverlerle buluşturdu.

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