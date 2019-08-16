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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

İstanbul ile Anadolu arasında sanat köprüsü

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İstanbul ile Anadolu arasında sanat köprüsü

Genç sanatçıların eğitimini destekleyen İyilik İçin Sanat Derneği, proje kapsamında Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri İstanbul’da konuk edip sanat etkinliklerine katılımlarını sağlıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği Anadolu’daki gençlere ulaşmaya devam ediyor. Geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) gerçekleştirilen İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ziyaretlerinin ardından deneyim ve gözlemleriyle ürettikleri eserler, Eylül ayında “Anadolu’dan İzlenimler” adlı sergide sergilenecek.
Bu yıl proje kapsamında sergiye katılacak olan genç sanatçılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden olacak

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt, “Sanat Köprüsü” projesine her yıl 12 şehir daha ekleyerek büyüttüklerini, hedeflerinin tüm Anadolu’daki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki başarılı öğrencileri İstanbul’da ulusal ve uluslararası sanat aktivitelerinde ağırlamak olduğunu belirti.

İstanbul ile Anadolu arasında sanat köprüsü

İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu’dan İzlenimler projesiyle toplam 24 ilden gelen genç sanatçıyı İstanbul’da ağırlamış, yoğun olarak sanat etkinliklerine katılımlarını sağlamış olacak.

 

 

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