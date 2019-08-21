İstanbul için sabırsızlanıyorum
Guinness Rekorlar Kitabı’na adını “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak yazdıran, 24 altın, 16 platin plak sahibi David Garrett, Türkiye’ye geliyor. 21 Eylül akşamı “Unlimited Live” dünya turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak olan Garrett, ilk Türkiye konseri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
◊ Kemana çok küçük yaşlarda başladığınızı biliyoruz. Biraz anlatır mısınız? Nasıl tanıştınız, nasıl bir tempoda çalıştınız?
- 4-5 yaşlarındaydım. Babamın işi dolayısıyla eve getirdiği enstrümanlar içerisinde en fazla ilgimi çeken keman olmuştu. Bir süre sonra elime aldım, çalmaya çalıştım ve çok sevdim. Ve kemanı bir daha elimden bırakamadım. Benim en iyi dostum ve en büyük tutkum oldu.
◊ Adınızı Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdınız. Kendinizle çok gurur duyuyor olmalısınız.
- Aslına bakarsanız çok da önemli bir şey değil. Evet tarihe not düşmek güzel; ama benim asıl derdim keman çalıyor olmak, hızlı çalıyor olmak değil. Beni en fazla mutlu edecek şey iyi bir keman sanatçısı olarak hatırlanmaktır.
PAGANINI’YI OYNAMAK BÜYÜK BİR ONURDU
◊ Konser repertuvarlarınızı nasıl belirliyorsunuz?
- Sevdiğim eserleri çalıyorum. Repertuvarımda klasik müziğin yanı sıra pop ve rock şarkılarına da yer veriyorum. Yeter ki güçlü ritimleri ve düzenlemeleri olsun.
◊ Müzisyenliğinizin yanı sıra karşımıza oyuncu olarak da çıktınız. Niccolo Paganini’nin hayatını konu olan “The Devil’s Violinist” filminde Paganini’yi canlandırdınız. Bu deneyiminizle ilgili neler söylemek istersiniz?
- Benim için büyük onur. Paganini gelmiş geçmiş en büyük keman sanatçılarından biri ve onu canlandırmak gerçekten benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum.
BOĞAZ’I ÇOK MERAK EDİYORUM
◊ İstanbul’a ilk kez geleceksiniz. İstanbul hakkında neler duydunuz ya da neleri merak ediyorsunuz?
- Harika bir şehir olduğunu duydum ve gerçekten gelmek için sabırsızlanıyorum. Tarihi yerlerini, turistik yerlerini, Boğaz’ı çok merak ediyorum. Türklerle tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Tüm müzikseverleri 21 Eylül’de Volkswagen Arena’daki konserimize bekliyorum. Çok keyif alacağımız, çok eğlenceli bir gece olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle