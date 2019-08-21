İstanbul için sabırsızlanıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİstanbul için sabırsızlanıyorum
GeriKeyif İstanbul için sabırsızlanıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
21.08.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

İstanbul için sabırsızlanıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul için sabırsızlanıyorum

Guinness Rekorlar Kitabı’na adını “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak yazdıran, 24 altın, 16 platin plak sahibi David Garrett, Türkiye’ye geliyor. 21 Eylül akşamı “Unlimited Live” dünya turnesi kapsamında Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak olan Garrett, ilk Türkiye konseri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Kemana çok küçük yaşlarda başladığınızı biliyoruz. Biraz anlatır mısınız? Nasıl tanıştınız, nasıl bir tempoda çalıştınız?

- 4-5 yaşlarındaydım. Babamın işi dolayısıyla eve getirdiği enstrümanlar içerisinde en fazla ilgimi çeken keman olmuştu. Bir süre sonra elime aldım, çalmaya çalıştım ve çok sevdim. Ve kemanı bir daha elimden bırakamadım. Benim en iyi dostum ve en büyük tutkum oldu.

Adınızı Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdınız. Kendinizle çok gurur duyuyor olmalısınız.

- Aslına bakarsanız çok da önemli bir şey değil. Evet tarihe not düşmek güzel; ama benim asıl derdim keman çalıyor olmak, hızlı çalıyor olmak değil. Beni en fazla mutlu edecek şey iyi bir keman sanatçısı olarak hatırlanmaktır.

İstanbul için sabırsızlanıyorum

PAGANINI’YI OYNAMAK BÜYÜK BİR ONURDU

Konser repertuvarlarınızı nasıl belirliyorsunuz?

- Sevdiğim eserleri çalıyorum. Repertuvarımda klasik müziğin yanı sıra pop ve rock şarkılarına da yer veriyorum. Yeter ki güçlü ritimleri ve düzenlemeleri olsun.

Müzisyenliğinizin yanı sıra karşımıza oyuncu olarak da çıktınız. Niccolo Paganini’nin hayatını konu olan “The Devil’s Violinist” filminde Paganini’yi canlandırdınız. Bu deneyiminizle ilgili neler söylemek istersiniz?

- Benim için büyük onur. Paganini gelmiş geçmiş en büyük keman sanatçılarından biri ve onu canlandırmak gerçekten benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum.

BOĞAZ’I ÇOK MERAK EDİYORUM

◊ İstanbul’a ilk kez geleceksiniz. İstanbul hakkında neler duydunuz ya da neleri merak ediyorsunuz?
- Harika bir şehir olduğunu duydum ve gerçekten gelmek için sabırsızlanıyorum. Tarihi yerlerini, turistik yerlerini, Boğaz’ı çok merak ediyorum. Türklerle tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Tüm müzikseverleri 21 Eylül’de Volkswagen Arena’daki konserimize bekliyorum. Çok keyif alacağımız, çok eğlenceli bir gece olacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Arkadaşları uyardı! Sürpriz ikili...
Temkinli tatilci
Hamza Arda uyanmadan eve!
Hayatımdaki kişi babam gibi olmalı